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    環評制度總體檢 將召開四場公民咖啡館

    環境部今年決定推出環評總體檢，將召開四場公民咖啡館活動，希望各界集思廣益，提供解方。（記者吳柏軒攝）

    環境部今年決定推出環評總體檢，將召開四場公民咖啡館活動，希望各界集思廣益，提供解方。（記者吳柏軒攝）

    2025/02/21 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣環評制度獨步全球，由環境部掌握開發案「否決權」，可准駁開發行為，但目的事業主管機關長年都未有環保相關權責，環保團體與開發業者也常在環評會議競爭「零和賽局」，環境部將啟動環評卅年來總體檢，召開公民咖啡館活動收集意見，未來不排除修法。

    環境部環境保護司長徐淑芷表示，一九九四年環評立法後僅四次小幅修正，原先借鏡美國制度，但又獨創「否決權」與「雙主管機關」制度，環境部一方面被開發單位視為「經濟發展的絆腳石」，另一方面又被環保團體認為「經濟部的小弟」為開發效力，故啟動總體檢，回應社會需求。

    環境部︰未來不排除修法

    徐淑芷指出，這次總體檢將邀各部會參與，並且檢討優化審查程序、提高行政效率等，不排除修法，環境部預計今年起於北、中、南、東共召開四場公民咖啡館活動，並找專家學者諮詢，提出環評精進措施草案。

    環境部主秘蔡孟裕指出，已有人倡議，環評各階段如一階、二階等執行方式，還有公開說明會、主管機關參與、公民參與等意見，過往老舊環評效力等議題也待解決，未來若涉及修法將送立法院，期待各方意見。

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