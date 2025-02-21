校長酒後性侵 女職員夫控訴：向花縣府求助無門

花蓮傳出一起校長利用公務出差之便性侵女職員的案件，受害者丈夫（中）昨指控花蓮縣政府對於相關案情調查消極、監督不足且管理失職。（記者廖振輝攝）

2025/02/21 05:30

〔記者陳政宇、花孟璟／綜合報導〕花蓮縣某校長爆出在公務出差期間，利用身分邀一名女職員飲酒，並趁其酒醉後帶至汽車旅館性侵。受害者的丈夫昨痛陳，妻子始終無法從傷痛走出，向花蓮縣政府陳情卻求助無門。花縣府教育處昨發聲明表示，接獲檢舉後即指派督學調查，絕無延誤或怠忽，尊重當事人擬由司法途徑維護權益。

花蓮縣議員楊華美昨與民進黨立委陳培瑜、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬等人召開記者會，由受害者變聲錄音陳述，其丈夫代表出席發言。

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受害者丈夫數度哽咽說，妻子去年十一月廿一、廿二日因公到台北出差，被一名校長積極邀約參加會後餐敘，酒醉後竟被帶到汽車旅館並性侵；其妻擔心工作受影響，直到今年二月一日才正式提出離職並報案。事發後妻子接受身心治療，始終無法從創傷走出，向花蓮縣政府陳情卻求助無門，他們備感無助，不知道官司要打多久。

縣府︰接獲檢舉即派督學調查 絕無怠忽

受害者透過錄音檔表示，這段期間經歷很深的自我懷疑與痛苦，更令她心碎的，不只是事件本身的創傷，還有來自社會的誤解與質疑。

陳培瑜指出，自「性平法」上路以來，經常發生受害者的聲音被壓制、機關態度消極，調查程序拖延等狀況，地方政府處理性平事件仍存在嚴重漏洞，呼籲中央及地方主管機關，不該再讓性平機制形同虛設。

楊華美強調，行政與司法訴訟是兩件事，花蓮縣府應調查事實，對有違失校長進行懲處，甚至依性別平等工作法，在調查過程可先對行為人停職，但受害者陳情至今兩個多月，仍未看到主管機關的動作。

花蓮縣府強調，外聘學者五人專案小組已於今年一月六日成立，目前尚在行政調查程序中，將儘速釐清事實、公開向社會各界說明調查結果。

《性侵害求助專線︰婦幼保護專線113 勵馨基金會02–23679595》

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