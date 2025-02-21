台鐵8座重點橋梁將改建

行政院。（資料照）

2025/02/21 05:30

〔記者鍾麗華、吳亮儀／台北報導〕行政院院會昨通過「重點橋梁行車安全提昇計畫」，針對台鐵包含八掌溪橋、高屏大橋等八座重點橋梁進行改建，今年起至二○二九年共五年投入總經費五十六．六九億元，全面提升鐵路橋梁耐震及耐洪能力。而今年將完成橋梁改建工程規劃與設計工作，並於二○二八年先完成新三爺溪橋改建工程。

行政院長卓榮泰表示，為因應頻繁的地震及日益加劇的極端氣候，台鐵公司應積極提昇鐵路橋梁的耐震與防洪能力，以符合各項防災的標準，提供旅客安全、穩定的鐵路運輸服務。請交通部與河川、坡地管理各單位及地方政府，積極做好橫向溝通聯繫，落實各項安全標準作業程序及管制。

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卓榮泰指出，因應凱米颱風災損，滾動式檢討雲林縣大湖口溪橋、蘭陽溪治水治理計畫的宜蘭縣蘭陽溪橋防洪檢討修正，及尚有一七一座需補強橋梁，要依照最新的鐵路橋梁耐震、耐洪補強計畫的相關標準，請台鐵公司積極辦理。

此外，台鐵公司宣布，廿四日起擴大辦理西部幹線自由座班次，共計新增十一列次，每列次二一○張自由座車票，提前於乘車前七天（含當日）開放訂購，旅客可透過台鐵公司官網電腦版及手機版進行預訂，或在各車站售票窗口及自動售票機付費與取票。

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