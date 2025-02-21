日本為例 專家估全台覆蓋缺口1千億元／長照是否辦保險 衛福部︰採開放態度

衛福部表示，長照三．○若能落實「十分鐘照顧圈」，照顧服務看得到、找得到、用得到，對辦保險採開放態度。（資料照）

2025/02/21 05:30

〔記者林惠琴、施曉光／台北報導〕明年將推動長照三．○，國民黨團預計於立法院本會期提「長期照顧保險法」草案。專家表示，若以日本介護保險規模推估，國內長照缺口尚有一千多億元。衛福部次長呂建德指出，若能落實「十分鐘照顧圈」，照顧服務看得到、找得到、用得到，對辦保險採開放態度，但恐增加雇主人事成本，且現行稅收仍足以支應。

「明天會不會更好不一定，但明天一定會更老！」台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，日本醫療與長照銜接緊密度高於台灣，但四十歲以後要繳介護保險費，若以日本介護保險規模約健保五分之一來看，台灣長照要達全覆蓋經費恐須二千億元，去年規模約八百多億元，等於仍有一千多億元的缺口。

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前衛福部次長李玉春在《長照新政策的未來展望》書中也提到，依經濟合作暨發展組織國家（OECD）統計，長照總體支出占GDP的一．八％，而台灣二○二二年長照公私支出一七八八億元，僅占GDP的○．七九％，若保守以南韓一．一％為標竿，推估台灣長照支出需二五九三億元。

國民黨智庫昨提出長照保險法草案說帖，將被保險人區分為受雇者、自營業者、軍人、低收入戶等六大類，其中受雇者的保費，由政府、雇主、個人分別分擔三成、四成、三成，保險費率一．一九％，每人每月負擔大約增加一百元，低收入戶由政府全額負擔，自營業者全額自付。

若長照3.0落實「十分鐘照顧圈」 有利開辦保險

呂建德指出，對國民黨團的長照保險法草案，採開放態度。不過，他也說明，過去未推保險制原因，是卡在交了保險費也得不到服務，因此先以稅收支應，如同當年推行健保前，衛生署也做了十至十五年的醫療網計畫；未來長照三．○若可落實「十分鐘照顧圈」，照顧服務看得到、找得到、用得到，辦保險沒關係。呂建德強調，目前要考量的是，長照資源布建是否已足夠，同時開辦長照保險對雇主在健保、勞保之外，又會附加人事成本，而目前稅收仍足以支應。

衛福部長邱泰源指出，長照二．○花了八年都在布建資源，各方人力投入，讓社區資源更活化，現在「差不多了」，將集合力量走向三．○，發展機構也會有「大樹」帶「小草」，並引進智慧醫療，希望台灣長照超越各國，成為國際典範。

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