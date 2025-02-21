彰投加購流感疫苗接種 開放就秒殺

加購流感疫苗開打首日，有長者在家人叮嚀下早起搶打，以免錯過。（記者張聰秋攝）

2025/02/21 05:30

〔記者張聰秋、陳鳳麗／綜合報導〕政府加購的流感疫苗昨天開始施打，彰化縣分配到五千五百劑，各醫療院所只廿劑，開放接種的醫療院所與衛生所幾乎打完，少數診所今天（二十一日）才會開放接種，這些診所每家也只有廿劑配額，打完就沒；南投縣則是分配到二一三○劑，昨日已上傳接種有六六八人，預估很快就會用罄。

開放接種首日，彰化一早即有民眾等候施打，接種者以年長者和幼兒居多；九十二歲的黃姓阿公表示，前一天兒子就叫他開放首日一定要一大早就去搶打。也有婦人帶著一歲多的幼兒來打，婦人說，趁著有疫苗趕快來打。

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彰基一早開放接種，廿劑疫苗秒殺，經向衛生局反映，衛生局再調撥一些數量應急，也在昨天下午用罄。

衛生局疾病管制科長王曉琪表示，縣內衛生所與合約醫療院所開打第一天，民眾接種意願高，絕大多數配發的額度一個上午就用完，因部分診所要在今天才會開打，從還有很多想打但首日沒打到的搶打潮來看，這次中央配發給彰化縣五千五百劑疫苗，應該今天就會「一劑不剩」。

南投縣分配到加購流感疫苗二一三○劑，縣衛生局表示，昨天首日開打，依傍晚上傳接種數量，合計有六六八人接種，但有的醫療院所晚間才上傳接種資料，至晚間接種人數約七百人上下，首日即已用了該批三分之一的疫苗。

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