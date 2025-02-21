鹿港轉運站 拚明年下半年啟用

鹿港轉運站基地位於鹿港鎮建國路，鄰近鹿港體育場、生態公園、鹿江中小學、消防局第三大隊，目前為一片綠地。（記者劉曉欣攝）

2025/02/21 05:30

彰縣府強調今年一定動工 車站周邊停車格 擬全年收費

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮是知名觀光小鎮，由於是欠缺高鐵、台鐵、捷運的「三鐵孤兒」，各界都在期待鹿港轉運站BOT案的「客運轉運車站」早日完工啟用，但卻遲遲不見動工。對此，縣府交通處長林漢斌表示，今年一定動工，力拚明年下半年完工啟用，將優先解決轉運站周邊的停車問題。

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今年上半年開工 工期一年

林漢斌強調，由於承包商還在找下游與協力廠商，預計鹿港的「客運轉運車站」將在今年上半年開工，是二層樓的客運轉運車站，預計一年完工，轉運車站旁的五星級「鹿港英迪格酒店」再接續動工。

林漢斌指出，因應鹿港的「客運轉運車站」將於明年完工啟用，目前將優先解決周邊道路的停車問題，因為鹿港鎮只有光復路與部分復興南路的停車格為全年收費制，其餘為假日收費，將與鎮公所協調，為避免停車格遭長期占用，能夠把全年收費制擴大到轉運車站周邊道路。

林漢斌強調，鹿港的「客運轉運車站」完工營業前，也會針對客運進出動線、民眾或旅客接送區進行規劃，原則上客運進出將採取分流，避免造成周邊道路壅塞與交通打結。

規劃客運進出動線及接送區

鹿港鎮公所則指出，針對縣府所提的鹿港轉運站周邊道路的停車格收費變更案，目前尚未收到縣府公文，等收到公文再行研究。

鹿港轉運站位於鹿港鎮建國路，面積為三千坪，BOT案的開發商為「上京成股份有限公司」，由國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘號召十多位企業家一起成立，取得使用年限五十五年，規劃興建兩棟主體建築物，一棟是地上十樓、地下一樓的「鹿港英迪格酒店」，有泳池與一一五間客房，另一棟則是兩層樓的客運轉運車站。

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