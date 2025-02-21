北市營業場所 擬裝瓦斯偵測器

2025/02/21 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台中新光三越中港店日前發生氣爆死傷案件，台北市也陸續稽查百貨等業者使用瓦斯用氣公共場域。有學者建議，因瓦斯較空氣輕，容易聚集在天花板未被察覺，濃度一高易釀禍，建議市府可於施工場域或營業場所等地的高處增設瓦斯偵測器，提前預防。台北市長蔣萬安指示副市長張溫德召集相關局處，兩週內研議可行性。

北市府顧問雷明遠於公安督導會報指出，台中氣爆案曾有民眾聞到瓦斯味；他判斷，瓦斯較空氣輕會往上飄，相關管線也在天花板內，如下層有人聞到就是已從天花板縫隙間溢出，上方全都布滿氣體，如沒有立即處理就很可能釀禍。

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雷明遠說，瓦斯外洩難以靠定期檢查預防，建議北市府先要求業者於施工或營業中的場所，以及天花板有瓦斯管線的地方，增設瓦斯漏氣的警報裝置，請業者自主管理，施工、營業場所只要警報器一響，業者就即刻停業配合檢查，平時也定期自主檢查，配合市府定期稽查，有助防範意外發生。

蔣萬安指示張溫德召集建管、消防等單位一週內開會研議加裝偵測器可行性，並於兩週內完成評估結果。

張溫德說，擬以施工及常聚集人群場域優先裝設；施工場域如有水電、瓦斯管線，應由專業單位處理，而非裝修工人自行處理；另外也要加強施工人員訓練及安全意識。

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