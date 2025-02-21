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    增購流感疫苗開打 北市、基隆打氣旺

    台北市獲配一萬多劑流感疫苗，集中在聯合醫院各院區及十二區院外門診部施打。 （記者林承鴻攝）

    台北市獲配一萬多劑流感疫苗，集中在聯合醫院各院區及十二區院外門診部施打。 （記者林承鴻攝）

    2025/02/21 05:30

    聯醫附設信義門診 9點前100張號碼牌已發完

    〔記者林承鴻、盧賢秀／台北報導〕台北市獲配中央增購公費流感疫苗一萬二一六○劑，昨在台北市立聯合醫院各院區及十二區院外門診部開始施打，至晚間六時已施打三五二三劑，占廿八％，基隆獲配的一四九○劑打了九成，今天都將繼續施打。

    昨天一早就有不少民眾等著接種疫苗，北市聯醫附設信義門診部在九點開打前，上午的一百張號碼牌已發完；拔得頭籌的盧先生說，他平常都戴著口罩，也避免去人多的地方，先前覺得身體還可以，但大S感染流感併發肺炎去世，接種意願提高，早上六點就到現場排隊。

    北市12160劑 首日施打率28％

    北市獲配增購公費流感疫苗一萬二一六○劑，集中在聯合醫院各院區及十二區院外門診部施打，其中有一千劑含佐劑疫苗專供六十五歲以上長者施打。截至昨晚六時，北市已接種三五二三劑，剩餘八六三七劑，施打率約廿八％；衛生局建議欲接種疫苗民眾可至聯醫網頁預約掛號，減少現場等待時間。

    基隆1490劑 安樂、七堵已打完

    基隆市獲配增購的流感疫苗一四九○劑，依各區六十五歲以上人口數分配劑量給各區衛生所，昨天一早六點半就有民眾到衛生所排隊等候，各區衛生所都擠滿人潮；一民眾說，最近天氣變化大，加上大S事件，很多人都想要打。衛生局統計一天下來，疫苗打了九成，安樂區與七堵區已經打完，剩下一百六十劑，將在今天下午三點於基隆火車站南站一樓大廳集中施打。

    打過可維持半年 不要重複接種

    基隆衛生局局長張賢政說，這次追加的流感疫苗株與去年十月接種的一樣，若去年十月打過，保護力可維持半年以上，不要重複接種，昨天有少數民眾忘記已打過，都有衛生局人員協助確認。北市聯醫忠孝院區家庭醫學科主治醫師莊迺傑提醒，每年流行的病毒株不一定相同，這次打了，下半年還是建議要打新的流感疫苗。

    基隆各衛生所昨天一早就有很多民眾排隊打公費流感疫苗。 （記者盧賢秀攝）

    基隆各衛生所昨天一早就有很多民眾排隊打公費流感疫苗。 （記者盧賢秀攝）

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