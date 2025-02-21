立委沈伯洋、郭國文 花蓮捐款助婦幼

民進黨立委沈伯洋長期關注青少年問題，昨與身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文，到基督教門諾會花蓮善牧中心捐贈善款。（記者王錦義攝）

2025/02/21 05:30

〔記者王錦義、蔡文居／綜合報導〕立委沈伯洋長期關注青少年問題，昨天與身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文，到花蓮公益旅行，並參訪「花蓮善牧中心」捐贈善款。沈伯洋表示，基督教門諾會花蓮善牧中心是台灣東部地區婦幼保護機構，期盼各界給予鼓勵與實質支持。

沈伯洋表示，花蓮善牧中心自一九八七年設置中途之家庇護所以來，守護無數不幸兒少與受暴婦女，在花東還有非常多類似機構，期盼各界伸援。

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郭國文指出，善牧中心婦女培力就業計畫深具意義，長期守護東台灣花蓮的受暴婦女，給她們重新站起來的機會。

這次公益行，不僅與花蓮縣黨部進行黨務交流，也藉機拋磚引玉，號召各界挺公益，共同支持花蓮。

郭國文說，花蓮遭逢地震與颱風等災情，主席賴清德以總統身份與行政院團隊進行相關重建計劃，振興觀光也持續辦理中，希望發揮同島一命的精神，讓花蓮能夠感受到台南鄉親的溫暖。

民進黨立委沈伯洋長期關注青少年問題，昨與身兼民進黨台南市黨部主委的立委郭國文，到基督教門諾會花蓮善牧中心捐贈善款。（記者王錦義攝）

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