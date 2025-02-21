宜縣男師涉性侵女學生 遭終身解聘

2025/02/21 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣去年有二名教師捲入校內性平事件，其中一名男國中體育老師，在他校兼任時對女學生伸狼爪，教評會認定屬實，決定終身解聘；另名國小附幼女教師被指控拍打女童私密處，今年一月性平調查後，因查無直接證據先予以復職，疑似不當管教部分續行釐清，預計月底結果出爐。

男師不服處分 已提出行政救濟

宜蘭縣某國中去年爆出教武術的男體育老師到其他高中任教時，多次對女學生伸狼爪，疑有多人受害，遭縣議員謝正信在縣議會質詢時踢爆。受害者指控男師稱學過按摩，以紓解運動後疲勞與肌肉酸痛為由替她們推拿，卻把手伸進私處。

請繼續往下閱讀...

校方獲報後組成性別平等調查小組調查，老師否認性侵與性騷，全案經多月調查，發現該師涉犯性平法屬實，教評會決定終身解聘，並通報教育部，登錄各教育場域不適任人員通報及查詢系統。男師不服處分，本月提出行政救濟。

男師在停聘接受調查期間，疑似仍到他校任教，有家長擔心其他學生受害，質疑制度有漏洞。縣府教育處回應，目前法規未有相關限縮規範，將和教育部討論是否訂定限制措施，空窗期若有教師發生停聘，將向各校啟動行政指導防患未然。

被性平調查無實據 女幼師復職

另名遭家長指控的國小附幼女師，疑似幫女童換褲子時，動手拍打及用手指戳下體導致紅腫，全案以疑似性侵案通報縣府，校方啟動性平調查，老師遭停聘，歷經近三個月調查，性平部分經委員會認定查無屬實證據，一月先讓女師復職。

教育處表示，該名女師復職後未與女童當事人同班，至於涉及疑似不當管教部分，月底做出結論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法