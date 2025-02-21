林姿妙聲請停止執行停職 駁回確定

2025/02/21 05:30

最高行政法院認定 公務員財產來源不明罪屬貪污 聲請停止執行對公益有害

〔記者楊國文、王峻祺／綜合報導〕目前遭停職中的宜蘭縣長林姿妙，因涉嫌圖利、洗錢、財產來源不明等罪，被宜蘭地院判刑十二年六月，其中，財產來源不明罪部份被判刑二年六月，內政部隨後將她停職，林姿妙不服提行政訴訟，聲請停止執行停職處分，台北高等行政法院認定林不符停止執行要件，裁定駁回；林不服提起抗告，最高行政法院昨駁回抗告確定。

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記者昨晚致電林姿妙，但電話疑被註銷已轉為空號，無法得知她的回應；委任律師也未撥通，轉接至語音信箱。

林電話轉空號 無法得知回應

林姿妙對於內政部依財產來源不明罪就將她停職，一方面向行政院提出訴願，同時也向北高行法院提出行政訴訟，聲請停止執行停職處分。台北高等行政法院審理後，認定林不符停止執行的要件，裁定駁回。林不服，提起抗告。

台北高等行政法院審理後裁定駁回林姿妙聲請案。北高行認為，地方制度法的規定是要保障地方自治團體的利益及公權力的可信賴性，依宜蘭地院刑事判決內容，林姿妙借用、租用毫無信賴關係的人之金融帳戶，來收受及持有不明款項，以掩飾、隱匿無合理來源且與收入顯不相當款項的來源、去向及所在，金流高達三千二百五十萬元，林也未據實說明其可疑來源的財產總額高達八百萬元。

林不服北高行法院裁定提抗告

最高行政法院認定北高行裁定有理由，認為公務員財產來源不明罪屬貪污治罪例之罪，若經一審判處有期徒刑以上之罪，內政部依地方制度法第七十八條規定停止林的縣長職務，於法有據；若藉由聲請停止執行，希望拖延時間，達到遂行縣長等地方首長職務，將對公益有害，也使地方制度設立停職的制度失去其規範意義，因林聲請停止執行與要件不符，昨裁定抗告駁回確定。

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