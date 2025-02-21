為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中百貨商場公安稽查 缺失增2家將開罰

    2025/02/21 05:30

    〔記者蘇孟娟、許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越十三日發生氣爆釀成重大傷亡，台中市政府亡羊補牢進行大型百貨商場公安稽查，昨天第六天在家樂福青海店及中清店等各查有缺失，將開罰六萬到卅萬元；另外，勞工局指出，新光三越氣爆停業迄今已收到十四家百貨櫃位廠商，申請資遣通報廿八人，新光三越昨天喊話合作廠商儘量提供員工妥善短期安置計畫。

    此外，台中新光三越氣爆案釀四死卅七傷，澳門鄧姓一家七口遇橫禍，五十八歲盧姓阿嬤及五十六歲鄧姓阿公雙雙罹難，家屬昨低調在台中殯儀館舉行告別式，現場拉起布幕，會場僅有跑馬燈「鄧府治喪」四字，近中午儀式結束後，二人遺體在禮儀社人員黑傘護送中上靈車，家屬默默護送靈柩至火葬場，送別摯愛親人，骨灰將由家屬帶返澳門。

    新光三越14廠商 通報資遣28人

    台中新光三越氣爆停業，全館有近四千人工作權益引關注，勞工局昨舉行勞工權益及服務說明會，有百餘人參加，勞工局長林淑媛表示，新光三越三○三名自僱員工均帶薪休假，但八三三家櫃位廠商中，已收到十四家櫃位廠商申請資遣通報廿八人，其中八人是契約到期、結束營業資遣，另有一廠商因員工考核不適任遭資遣，其餘十九人受氣爆導致暫時歇業，或沒有適合工作可供安置等原因而資遣，將釐清資遣是否均符合規定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播