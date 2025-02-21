台中百貨商場公安稽查 缺失增2家將開罰

2025/02/21 05:30

〔記者蘇孟娟、許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越十三日發生氣爆釀成重大傷亡，台中市政府亡羊補牢進行大型百貨商場公安稽查，昨天第六天在家樂福青海店及中清店等各查有缺失，將開罰六萬到卅萬元；另外，勞工局指出，新光三越氣爆停業迄今已收到十四家百貨櫃位廠商，申請資遣通報廿八人，新光三越昨天喊話合作廠商儘量提供員工妥善短期安置計畫。

此外，台中新光三越氣爆案釀四死卅七傷，澳門鄧姓一家七口遇橫禍，五十八歲盧姓阿嬤及五十六歲鄧姓阿公雙雙罹難，家屬昨低調在台中殯儀館舉行告別式，現場拉起布幕，會場僅有跑馬燈「鄧府治喪」四字，近中午儀式結束後，二人遺體在禮儀社人員黑傘護送中上靈車，家屬默默護送靈柩至火葬場，送別摯愛親人，骨灰將由家屬帶返澳門。

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新光三越14廠商 通報資遣28人

台中新光三越氣爆停業，全館有近四千人工作權益引關注，勞工局昨舉行勞工權益及服務說明會，有百餘人參加，勞工局長林淑媛表示，新光三越三○三名自僱員工均帶薪休假，但八三三家櫃位廠商中，已收到十四家櫃位廠商申請資遣通報廿八人，其中八人是契約到期、結束營業資遣，另有一廠商因員工考核不適任遭資遣，其餘十九人受氣爆導致暫時歇業，或沒有適合工作可供安置等原因而資遣，將釐清資遣是否均符合規定。

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