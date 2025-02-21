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    首頁　>　生活

    大里灌排溝又變「牛奶河」 環局初驗無異常

    大里瓦瑤路七十五巷旁灌排共用溝渠，前天下午變成乳白色的「牛奶河」。（擷取自「大里人聊天室2.0」）

    大里瓦瑤路七十五巷旁灌排共用溝渠，前天下午變成乳白色的「牛奶河」。（擷取自「大里人聊天室2.0」）

    2025/02/21 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區瓦瑤路七十五巷旁有一條灌排共用溝渠，前天下午民眾發現溝渠變成乳白色的「牛奶河」，且已經不是第一次，一旁又是農田，民眾擔心污水破壞環境，甚至種出有毒稻米，環保局初步檢驗無異常，上游也沒發現異常排水渠。

    大里區瓦瑤路七十五巷旁的這條灌溉、排水共用溝渠，前天下午民眾發現原本清澈的溝渠變成乳白色，從上游綿延到下游，整條變成「牛奶河」，民眾表示，一旁農田取用溝渠的水灌溉，擔心稻米受污染，造成食安疑慮，希望相關單位能找出原因，揪出污染溝渠的元凶，還給民眾一個乾淨、無污染的環境。

    市府環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，獲報後派人到場查看，抵達時水質已變淡，經目視水色正常，水樣初測無異常，沿灌溉溝渠往上游巡查，亦未見異常排水造成污染情形。

    羅文龍表示，這條溝渠屬龍船埤排水，近年來已多次稽查，因該區域是灌排合一，住家長期將生活污水排入該溝渠，導致溝渠與農田內的水色呈白濁色，民代曾辦會勘，希望將灌溉和民生污水分離，但市府水利局和農田水利署會勘後尚無結論。

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