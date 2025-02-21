高流首辦黑膠市集 上千張唱片尋寶

高流首辦黑膠市集活動，將於爵式唱片行舉辦多場講座。（高流提供）

2025/02/21 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕在數位串流時代，黑膠老唱片魅力不減，高雄流行音樂中心明（廿二）日將首辦「膠流膠流」黑膠市集，展售上千張各類型黑膠唱片，並有現場吉他走唱、影片欣賞和免費講座。

高流執行長丁度嵐表示，黑膠近年來有明顯復甦成長趨勢，銷售金額已連續數年高於傳統雷射唱片，儘管串流音樂盛行，顯見黑膠還是有永不退流行的獨特魅力。

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高流首辦黑膠市集，邀請在地艾比路唱片行、台中老頭唱片行和藍色唱片行等店家，將各自專擅的品項搬到高流，讓歌迷拿起最傳統的音樂載體黑膠，感受實體唱片的美好。

高流說，黑膠市集明下午三點至九點、週日下午一點至六點，在音浪塔二樓廊道登場，活動期間現場有各店家展售大量珍稀黑膠，包括老頭唱片多款絕版香港七、八十年代及電影原聲經典黑膠，爵式唱片備有近千張爵士樂二手黑膠及日本爵士樂手黑膠，均一價三五○元特賣，藍色唱片行現場展示DJ唱盤、唱頭、唱片飛行箱等硬體。

週日免費音樂講座由藍色唱片行負責人JJ主講「黑膠與DJ&硬體基礎入門」、艾比路唱片行負責人陳建勳主講「經典搖滾樂的EP」。

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