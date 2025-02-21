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    高雄今夜起停水55小時 影響逾48萬戶

    文山里300年「龍目井」水源不絕，大停水期間開放民眾取水。（記者陳文嬋攝）

    文山里300年「龍目井」水源不絕，大停水期間開放民眾取水。（記者陳文嬋攝）

    2025/02/21 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今夜起大停水五十五小時，民眾儲水大作戰，鳳山區北門、忠義、誠義等里建置社區加水站；過埤福德宮湧泉、文山里三百年「龍目井」水源不絕，開放民眾取水，水公司則布設一五○處臨時加水站供水。

    300年龍目井開放取水

    水公司辦理原水管閥更新工程，今夜二十三點起停水五十五小時，影響十五區逾四十八萬戶用水，布設一五○處臨時加水站及鳳山、楠梓分所供水，搭配水車送水至深夜十點，但因布點密度不足，民眾住家紛紛增設水塔、搶購加水桶，還有人乾脆出遊離開高雄。

    鳳山區北門里長謝秀霞協調萬姓公媽廟、萬善同居廟開放地下水源做為社區加水站，民眾不用花錢買水；誠義里長劉啟芳擔心長輩應變不及，自費購買五個加水桶，注滿後分設三處，提供就近取水。

    忠義里長李朝清超前部署，於里活動中心頂樓架設大型水塔，透過管線輸送，民眾一樓就能取水。

    此外，鳳山過埤里福德宮土地公座位下方湧現山泉水，迄今超過五十年，廟方接管引水，方便民眾取用，主委簡仁爘表示，這次大停水，土地公賞賜福水，歡迎民眾取水結緣。

    文山里的「龍目井」水源三百年來源源不絕，早期為赤山地區居民飲用水，里長黃惠玲說，社區廣結善緣，開放民眾取水，煮沸後飲用更安全。

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