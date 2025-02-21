未達耐震低標 高雄國賓符合危老重建

高雄國賓飯店危老重建案，經過第三方評定機構評估，符合規定。 （記者葛祐豪攝）

2025/02/21 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年引發質疑的高雄國賓飯店危老認定，經工務局委託台灣省結構工程技師公會重新評估後，結果昨天公布，飯店建築物危險度總評估分數R值為五十三．○八分，大於四十五分，未達耐震最低標準，符合危老重建規定。

台灣省結構工程技師公會評估結果

去年喧騰一時的京華城案，扯出高雄國賓飯店舊址危老重建案的容積拉高到一一四二％，有隔壁住戶及藍營民代質疑危老的認定有問題；工務局於去年九月宣布將委託第三方機構—台灣省結構工程技師公會，對此案重新評估。

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工務局強調，高雄國賓建物前兩次耐震初步評估，第一次是業者於二○二○年，為辦理建物公共安全檢查，委託高市建築師公會進行建築物耐震初評，危險度總評估分數R值廿六．八七分。

另一次是業者為申請危老重建，於二○二二年依危老重建條例，委託台北市結構工程技師公會進行耐震初評，危險度總評估分數R值五十二．四五分，大於四十五分，符合危老重建標準。R值越高代表耐震能力越差，當R值大於四十五，代表房子耐震未達最低標準。

上述兩次委託耐震初評報告，在學理分析、構造別與耐震弱層的認定，及對於建築物平面對稱性、定量評估計算等部分有差異，導致兩份耐震初評的報告結果不同。

前兩次認定被質疑 再委第三方評估

工務局昨公布台灣省結構工程技師公會的評估結果，國賓建築物危險度總評估分數R值為五十三．○八分，大於四十五分，顯示未達耐震最低標準，符合危老重建規定，此一評估結果，與台北市結構工程技師公會的評估報告差異不大。

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