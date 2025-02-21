345公尺泰源隧道貫通 最快年底通車

台東縣東河鄉新建泰源隧道已在元宵節貫通，可望年底通車。（記者黃明堂攝）

2025/02/21 05:30

解決泰源村數十年落石崩塌 道路中斷問題

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣東河鄉泰源村重要聯外道路台廿三線逢豪雨即落石崩塌，其中以卅九．八公里處最為頻繁，交通部公路局以新闢隧道解決長期問題，前年九月動工，興建長三百四十五公尺的隧道，近日貫通，預計明年三月完工，但今年底可望先通車。

接續完成機電、號誌及道路鋪設

台廿三線為東河鄉泰源地區重要對外聯絡道路，卅九．八公里處為地質敏感地帶，邊坡多次在豪大雨造成崩塌、道路阻斷，影響行車安全，公路局曾進行邊坡加固工程，但仍禁不起天災考驗，成為當地居民一大隱憂。後來，公路局決定施做三百四十五公尺隧道工程，經與地方溝通說明後，編列總經費四．九三億元施工。

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公路局台東工務段長周建勳指出，該隧道為堅硬的岩塊區，增加挖掘的難度，工程團隊一一克服，全長三百四十五公尺終於在今年元宵節當天完成貫通，後續將進行包括隧道機電、照明、消防、號誌及道路鋪設等設置工作。

居民：心中大石頭可以放下

東河鄉代表會主席鄭志昌說，泰源盆地內有三個村莊，還有收容逾千人的泰源監獄，更是台東晚崙西亞、臍橙、文旦柚等水果的重要產地，經常因豪大雨、颱風道路中斷，大家都很期待有一條安全的路，經地方鄉親不斷反應爭取，終於爭取到了開闢泰源隧道，一勞永逸，今年年底通車後，可解決泰源村莊數十年來的行車問題。

當地居民說，數十年來只要下大雨，走這路就心驚膽跳，因為小則落下碎石，大則整個岩盤或巨石崩落，地震來時也一樣，大家通過時都很怕，但有時為了生計卻又不得不冒險，隧道通車後，心中大石頭就可以放下了。

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