溯水之源 一窺台南水道百年風華

台南山上花園水道博物館發表專書《溯水之源：台南水道的人、物與歷史》。（記者劉婉君攝）

2025/02/21 05:30

〔記者劉婉君／山上報導〕台南山上花園水道博物館迄今已有百年歷史，館方發表專書《溯水之源：台南水道的人、物與歷史》，除了介紹台南水道的歷史，並透過訪問多位曾在水道任職的耆老，帶讀者回望水道的百年風華，並可根據書中附錄規劃的四條路線，跟著植物，用不同角度參觀園區。

山上花園水道博物館 出書介紹史實

《溯水之源》由文化局與蔚藍文化共同出版，作者群有楊宏裕、楚然、陳恒安、陳致豪、張知淇、吳芮甄、林佳慧，搭配鄭培哲的插畫。書中介紹台南水道的前世今生，也從昔日水道職人的訪談，介紹戰後水道與工作制度，還有曾在水道工作的陳順接、吳舜柱、吳鴻麒等耆老的生命記憶，及耆老吳子中與水道的緣分，和他收藏耐花磚、青花瓷蹲便器等水道遺存物品的故事等。

請繼續往下閱讀...

作者群表示，目前台南水道在戰後至水道博物館開館前的文獻資料，較為缺乏，書中藉由耆老的故事來補足，另外還有日治時期老照片與同一場景的古今對照呈現，期望透過水道的歷史及資深水道職人的使命，改變大眾用水認知，推廣水資源教育。

職人談水道前世今生 附4條參觀路線

書中規劃四條以植物為主題的參觀路線，包括日本人的庭園藍圖、日治時期的Fun鬆時光、戰後新樣貌、尋訪淨水池區。例如，日治時期的Fun鬆時光路線，入園後的廣大綠地，是日治時期高爾夫球場，圓環旁樹林深處，則是當時的員工宿舍與網球場。

《溯水之源》一書已在各大書店上市，昨天在水道博物館舉行新書發表會，吳子中、陳順接、吳舜接等三位耆老也出席。回憶起在水道當雜工，吳子中說是「體力活大於技術活」的工作，雨季前後因溪水混濁，需要人工清理沉澱池。儘管一開始不知道怎麼操作，抱著「先做再說」的心情，毅然決然向水道報名，當起雜工，也就在此時，初次與淨水設施有更緊密的接觸。

溯水之源》 專書發表，帶讀者回望台南人道的百年風華，以及水道職人的生命故事。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法