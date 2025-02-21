捷運綠線修正案 東延至台39線 接深綠線

台南捷運路線可研案評估，地下化路段約四．五六公里，共六個地下車站，西端出土為水萍塭公園附近，圖為永華路與金華路口。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/21 05:30

連結藍線平實轉運站、台鐵台南站、安平、舊城區

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運綠線可行性研究修正案，路線往東延伸至台三十九線，可連結第一期藍線平實轉運站、台鐵台南車站、舊城區與安平地區，路線沿經運河畔水景，創造觀光休閒以及服務安平聚落。

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經運河畔水景 創造觀光休閒

交通局長王銘德表示，綠線原先前期規劃採全線高架方案，因舊城區道路狹小，地方對高架軌道可能造成城市景觀衝擊而未達成共識，市府研議後提出初步修正方案，將舊城區路段採地下化設置以降低衝擊，並優化路線更為直捷，減少彎繞。

綠線修正方案東起台三十九往西串連平實轉運站、台鐵台南車站，行經舊城區、永華市政中心至安平地方法院，全長約十七．二三公里，規劃設置十九站，約有十一個彎繞；其中地下化路段由小東公園至水萍塭公園，約四．五六公里，共六個地下車站（G八至G十三）。

舊城區路段採地下化設置

而G八至G十站，可服務成功大學、成大醫院、台南火車站、小東轉運站等，方便就學、就醫需求。至於民眾關心的台鐵台南車站的銜接轉乘，則規劃G十「台南車站」（鄰近北門路與公園南路）穿堂層利用小東轉運站地下層共構，連通至台鐵站台南站地下站區，可在地下完成轉乘。

市區路線走永華路—育平路—慶平路—安億轉運站，沿經慶平路運河畔，可以服務安平區公所洽公及安平舊部落，同時串連遊艇碼頭，促進安平與運河水上觀光。

另外，為了完善捷運路網發揮綜效，市府也將路線由平實轉運站往東延伸至台三十九線銜接深綠線，為主要評估方案，可形塑捷運雙十字路網（綠線與藍線、深綠線；藍延線與深綠線），提供更全面的公共運輸服務。

交通局表示，正辦理可行性研究修正作業，陸續邀請地方區、里長及民意代表等召開座談會及地方說明，目前大多反映希望加速推動，以及施工期間交通維持要規劃好，將蒐集多方意見作為規劃參考，期望能凝聚各方共識。

捷運綠線修正案路線圖

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