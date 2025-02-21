台灣燈會最後3天 機捷縮短班距

台灣燈會今邀請「法國Cie Tac O Tac劇團」演出。（文化局提供）

2025/02/21 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」展期最後三天，預料是賞燈另一高峰，桃園市政府呼籲民眾多利用大眾運輸前往，除桃園機場捷運、活動接駁車及公車，可多搭乘台鐵及高鐵，若搭乘火車可於內壢站或楊梅站下車，轉搭活動接駁車至燈會展區。

機捷今起三天的下午兩點起縮短班距，燈會區間平均班距五分鐘，並為出境旅客設置優先通道，將有專人引導進站；市府交通局明、後天中午派駐備援接駁車往返機捷A16橫山站到A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站到A20興南站，同時視A13第二航廈站人潮，接駁至Ａ１８站。

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燈會期間A18「無限樂園」主燈展演場及A19「光的遊戲場」活動豐富，A18主舞台「一日一主秀」節目展演，今晚安排「法國Cie Tac O Tac劇團」，運用氣動高蹺特技演出夜光空中飛船，將特技、馬戲、幽默、音樂和戲劇融於一體，充滿奇幻的異國趣味；明晚邀請曾入選Taiwan Top的「采風樂坊」獻藝，廿三日閉幕日邀請桃園市永平工商LTPO Jazz Band+、高原國小、多位民歌手等演出。

台灣燈會樂天桃園棒球場為「活力發光站」燈區，以棒球為主題，規今起至廿三日邀請樂天加油團長阿誠及啦啦隊女孩，帶來「阿誠小飛機秀」及「女孩應援曲秀」的表演。

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