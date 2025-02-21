桃園虎頭山淨山 清出家具等3噸垃圾

民眾隨意將玻璃等物品丟在山坡下，志工們還要用繩索、吊籃將垃圾吊到馬路旁。 （記者謝武雄攝）

2025/02/21 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市虎頭山是城市後花園，每天有很多民眾登山健行，假日更達二、三萬人次，山路兩旁大都沒有住家，卻也淪為欠缺公德心者隨手丟棄垃圾的天堂，虎頭山商業聯合會昨辦淨山活動，清出總重高達三公噸的垃圾，包含各種小型家具、電器，甚至有嬰兒車、高爾夫球袋，讓人看得瞠目結舌，環保局出動十餘車次垃圾車清運，呼籲民眾愛惜山林環境。

志工爬下邊坡 將垃圾吊起

虎頭山商業聯合會是虎頭山攤販成立的組織，每年都會舉辦淨山活動，昨有上百人響應，由於垃圾都被丟棄在道路旁的邊坡林地間，志工們得爬下去撿拾，許多廢棄的小型桌椅、電扇、檯燈等，用麻繩吊到馬路旁，清理玻璃瓶時還要注意不被割傷。

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明倫三聖宮臨時停車場旁邊就是一片樹林，沒想到裡面滿是垃圾，志工們看到感覺誇張，分成好幾段撿拾，有志工來回穿梭分發垃圾袋，馬路旁堆得一堆堆的垃圾，品項琳瑯滿目。

樹林遮掩成亂丟垃圾者天堂

虎頭山商業聯合會理事長廖輝星說，虎頭山是桃園人的後花園，虎頭山風景特定區更橫跨桃園及龜山兩個行政區，只可惜道路邊坡有樹林遮掩成為亂丟垃圾者天堂，桃市有很多組織會定期淨灘，旦淨山活動幾乎等於零，該會發起淨山就是希望民眾愛護美麗山林。

協助清理垃圾的市議會民進黨團總召李宗豪表示，從丟棄的桌椅、電扇、嬰兒車等物品來看，應該是不肖者利用深夜到這個三不管地帶偷倒所致；市府環境管理處長張書豪說，這次淨山清理約三．○六公噸垃圾，其中○．八六噸為可回收資源，呼籲民眾勿隨意丟棄垃圾，一經查獲依法最高可罰鍰六千元。

虎頭山淨山清出許多家電、家具。 （記者謝武雄攝）

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