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    大阿里山區櫻花爭艷 連假好去處

    番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻與紫雲寺牌樓相映成趣。 （記者蔡宗勳攝）

    番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻與紫雲寺牌樓相映成趣。 （記者蔡宗勳攝）

    2025/02/21 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大阿里山地區的椿寒櫻、重瓣緋寒櫻與八重櫻最近盛開，昭和櫻開始綻放，預計二二八連假期間處處可見群櫻爭艷美景，「櫻花達人」黃源明建議民眾於連假期間可規劃一到三日賞櫻遊程，探索櫻花之美。

    石棹民宿區 昭和櫻下週滿開

    黃源明說，以阿里山公路旁的竹崎鄉石棹做為中心點，可規劃一日賞櫻遊程；石棹民宿區櫻花以昭和櫻為主，櫻之道和長青居的昭和櫻初開兩至三分，下週有機會滿開，長青居椿寒櫻將滿開。

    中興製茶所 椿寒櫻花隧道配茶園

    從石棹往高海拔可到阿里山國家森林遊樂區，沿途的中興製茶所近年來花況佳，今年第一波為椿寒櫻，櫻花隧道搭配茶園景觀，吸引賞花人潮，連假將有昭和櫻與椿寒櫻綻放，精彩可期；阿里山國家森林遊樂區粉色系櫻花爭奇鬥艷，以工作站附近花況最佳，其次為香林服務區，粉白色系唐實櫻於連假也將綻放。

    迷糊步道椿寒櫻即將滿開，阿里山鄉公所和阿里山公路兩旁涼亭都有分布；石棹福山路段的昭和櫻，花況以阿里山公路六十六公里處至福山最佳。

    太和橋「許媽媽櫻花」整排盛開

    黃源明表示，從石棹沿縣道一六九線及一四九甲線往北，奮起湖通往太和樟樹湖路段昭和櫻盛開；樟樹湖良亭花岩露營區椿寒櫻和昭和櫻相映成趣；一四九甲線太和橋「許媽媽櫻花」是賞櫻熱點，整排盛開的椿寒櫻有武陵農場的氛圍；阿里山鄉豐山村椿寒櫻和緋寒櫻盛開，可從觀景台俯瞰豐山村全景；阿里山鄉來吉部落的單瓣緋寒櫻、重瓣緋寒櫻、椿寒櫻和昭和櫻正綻放。

    番路鄉石頭公園 重瓣緋寒櫻盛開

    另外，番路鄉半天岩石頭公園花況佳，牌樓附近有重瓣緋寒櫻盛開，因離嘉義市區僅約三十分鐘車程，建議民眾也可順道賞櫻。

    嘉縣梅山鄉太和村「許媽媽櫻花」是熱門賞櫻焦點。（記者蔡宗勳攝）

    嘉縣梅山鄉太和村「許媽媽櫻花」是熱門賞櫻焦點。（記者蔡宗勳攝）

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