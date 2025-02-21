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    首頁　>　生活

    藝享雲林 26日播映《後勁：王建民》

    2025/02/21 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣「藝享雲林」藝文系列活動廿六日播映《後勁：王建民》電影打頭陣，接下來每月有不同主題，歡迎民眾踴躍參加，聽講座、看電影，還有機會抽中好禮。

    雲林不是文化沙漠是深藏不露，在國內文壇、藝術等各領域雲林子弟都有優異表現，縣府新聞處長陳其育指出，今年「藝享雲林」系列活動不只內容多元，演講陣容更扣緊雲林，邀請文學作家宋澤萊、廣播金鐘得主簡劭瑜等雲林出身的名人演講。

    陳其育表示，藝享雲林系列活動從二月至十一月在縣府大禮堂舉辦，每月有不同主題，讓大家感受雲林藝文氛圍，帶給鄉親視覺與心靈雙重饗宴，昨天活動啟動記者會包括《再會啦白宮》導演李建成、《那些鳥事》導演洪淳修都出席分享。

    李建成表示，《再會啦白宮》在雲林縣水林鄉拍攝，講述關於一九六○年代前後在地故事，前後歷經七年拍攝，上映時也受到縣政府幫忙，但當時因疫情嚴峻，蠻多鄉親沒有看過。

    縣府表示，「藝享雲林」系列活動二月至十一月每個月皆規劃不同主題，除邀請名人演講，在四、五、六月連續三個月安排雲林傑出導演現身與觀眾互動，分享紀錄片拍攝歷程，片單有《再會啦白宮》、《那些鳥事》、《帶水雲》等精選影片。

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