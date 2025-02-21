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    光合菌改善水質 口湖文蛤增4成

    近幾年文蛤養殖暴斃頻傳，雲縣府協請屏東科技大學團隊進駐輔導，透過光合菌改善水質、底土，整體收成提升四成。（記者黃淑莉攝）

    近幾年文蛤養殖暴斃頻傳，雲縣府協請屏東科技大學團隊進駐輔導，透過光合菌改善水質、底土，整體收成提升四成。（記者黃淑莉攝）

    2025/02/21 05:30

    屏科大魚病中心經3年試驗輔導成功 將複製到其他養殖區

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕近年來國內養殖文蛤暴斃頻傳，雲林縣府協請屏東科技大學獸醫系魚病中心團隊，在口湖推動文蛤養殖健康服務專案輔導，經過三年試驗，透過光合菌等益生菌，有助維持水質、底土穩定及提升文蛤抗菌能力，收成提高近四成。縣府指出，將把成功案例複製到其他養殖區，增加全縣文蛤養殖經濟效益。

    養殖文蛤常因不明原因暴斃

    近年來文蛤養殖不明原因暴斃，漁民損失慘重，縣府協請屏科大團隊進駐輔導，昨天驗收成果。縣長張麗善表示，雲林文蛤養殖面積約三五○○公頃，年產量三萬二○○○多噸，約佔全國六成，是縣內重要養殖產業，近年來面臨極端氣候，在季節交替、夏季高溫或遇連續降雨等，常造成文蛤暴斃等不明原因減產，另養殖業還有高齡化、缺工等困境，都有必要透過專業團隊來輔導及協助，因此協請屏科大團隊進駐，針對氣候、水質、細菌及底土問題協助。

    屏科大改善環境、使用光合菌

    屏科大副教授蔡明安表示，團隊訪視發現，養殖環境管理過量投料、投肥，加上氣候因素像高溫、降雨等因素，造成水質、底土惡化，提供檢測、養殖環境改善及光合菌使用，有效維持水質穩定、底土改善，成效不錯，平均收成提升約四成。

    有效維持水質穩定、改善底土

    參加輔導計畫的口湖水產養殖光合菌培養班長許顥襦說，經由屏科大團隊輔導才發現，以前飼料及肥水投料太多，造成底土老化，遇天氣不穩定池水就會惡化，透過光合菌生態養殖，底土改善很多，而且文蛤頭好壯壯，死亡率降低，且光合菌成本底，還可優化養殖環境。

    雲縣府將採小班制共學輔導

    縣府農業處長魏勝德指出，口湖養殖成功經驗將複製到台西、麥寮等養殖重鎮，針對有興趣的青年蛤農，採小班制共學輔導，期許將成果以母雞帶小雞方式推廣，期盼有更多青年蛤農一起投入產業，合作解決文蛤養殖困境。

    近幾年文蛤養殖暴斃頻傳，雲縣府協請屏東科技大學團隊進駐輔導，透過光合菌改善水質、底土，整體收成提升四成。（記者黃淑莉攝）

    近幾年文蛤養殖暴斃頻傳，雲縣府協請屏東科技大學團隊進駐輔導，透過光合菌改善水質、底土，整體收成提升四成。（記者黃淑莉攝）

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