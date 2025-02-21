竹市規劃街友儲物空間 挨批不治本

2025/02/21 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市火車站地下道及護城河和東門圓環舊商區周邊，長期有街友盤據佔用人行道，衍生髒亂及隨地大小便等影響市容景觀情形，甚至有婦女遭街友亂吐不明液體而眼睛不舒服等治安事件，市府社會處日前提到將加強地下道的清洗次數，但考量人道關懷，已在火車站地下道等設置街友日常用品收納屋，要求街友白天不得將衣物擺放在地下道等影響行人通行情形，但因未與民代溝通，市議員施乃如質疑將造成治安及管理盲點，是治標不治本，且未溝通就施行，是短視作法。

市府社會處指出，規劃街友物品收納包及尋覓街友個人物品放置空間。目前除在武昌街四二號開放可放置卅六個街友物品收納空間外，也已在新竹火車站前地下道規劃街友個人物品收納置物區，預計可放置六十八個街友物品收納包，將輔導街友將個人物品移動至指定收納置物區，藉此管理地下道行人通道動線。

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議員質疑恐被長期佔用

但施乃如指出，前、後站地下道街友滯留問題，市府不思改善安置與輔導措施，選擇就近設置街友臨時擺放櫃，若缺乏有效管理，櫃子可能會被長期佔用，成為私人儲物櫃或雜物堆積點，影響市容。

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