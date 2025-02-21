竹市自由車場 世壯運裁判長試騎摔車骨折

新竹市自由車場昨天進行試騎出意外，市議會民進黨團抨擊1.15億整修經費打水漂。（擷取自竹市議員劉彥伶臉書）

2025/02/21 05:30

市府耗資1.15億整修 民進黨批經費打水漂 工程品質勘憂 未驗收就出事

〔記者洪美秀／新竹報導〕配合二○二五年雙北世壯運五月舉行，新竹市府耗資一．一五億元整修自由車場，世壯運張姓場地裁判長昨天試騎時，疑因場地彈跳力過大，加上離心力，整個人騎飛出去撞到欄杆摔車，右手臂變形骨折，臉部挫傷。市議會民進黨團抨擊一．一五億的整修經費打水漂，自由車場工程品質勘憂，還未驗收就出事，質疑是豆腐渣工程，要求涉貪停職的市長高虹安及遠在新加坡的代理市長邱臣遠出來面對。

請繼續往下閱讀...

市府︰施工中 爭取符合世壯運要求

市府表示，裁判長試騎受傷，市府深表遺憾，已由相關局處陪同就醫，邱臣遠也致電慰問與致意。目前工程仍在施工中，會進行缺失改善，努力爭取符合雙北世壯運自由車競賽場地要求。

疑因彈跳力過大 裁判長騎飛撞欄杆

有在場人士提到，過去多次選手試騎就明顯感受到場地彈跳抖動很大，昨天張姓裁判長試騎時，大約第三圈進彎道時，疑因離心力作用，整個人往上飛出去，一瞬間就撞到旁邊欄杆，人從半空摔下來，右手臂當場彎掉骨折，臉部也有多處挫傷。

自由車相關人士指出，自由車場地整修後，經試騎多次，仍達不到練習及比賽標準，雖三月十日要做最後測試決定，但擔憂世壯運有二八六名選手及廿八名國外選手到場比賽，若因場地受傷，後果不堪設想。

多處裂縫、漏水 挨批豆腐渣工程

民進黨團多名市議員也針對自由車場未做水土保持工項中地錨工程提出質疑，且整修後的場地有多處裂縫及漏水，如今未驗收就因試騎摔車出事，整修工程除延宕，施工品質也不好，可用豆腐渣工程形容。

民進黨團提到，高虹安市府為趕五月世壯運，除倉促趕工，省略水土保持地錨工項，投入大筆經費卻沒有達到預期目標，是否有偷工減料便宜行事弊端，要求應追究相關人員責任。

市府表示，有關部分民代所指地面龜裂及大雨後積水問題，均是局部及小區域的施工縫，已責成廠商進行改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法