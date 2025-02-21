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    參與社運 陳祺忠遭襲擊毆傷出庭

    苗栗縣社運人士陳祺忠日前遭襲擊毆傷，苗栗檢方昨召開偵查庭，陳祺忠出庭說明，縣議員陳光軒、陳品安、前立委邱顯智、前議員宋國鼎等過去社運抗爭夥伴到場聲援。 （記者彭健禮攝）

    苗栗縣社運人士陳祺忠日前遭襲擊毆傷，苗栗檢方昨召開偵查庭，陳祺忠出庭說明，縣議員陳光軒、陳品安、前立委邱顯智、前議員宋國鼎等過去社運抗爭夥伴到場聲援。 （記者彭健禮攝）

    2025/02/21 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣社運人士陳祺忠日前在住家旁遭兩名陌生男子噴辣椒水襲擊、木棍毆打，大腿嚴重瘀青，警方逮捕兩嫌送辦。苗栗檢方昨召開偵查庭，陳祺忠出庭說明，縣議員陳光軒、陳品安、前立委邱顯智、前議員宋國鼎等過去社運抗爭夥伴到場聲援，眾人譴責暴力並要求檢警查明真相、揪出買凶傷人的幕後黑手。

    苗栗地檢署表示，檢方高度重視此案，積極偵辦中，將秉持毋枉毋縱原則，堅決杜絕暴力行為，對任何涉及暴力犯罪的行為依法嚴懲、絕不寬貸，以維社會安寧與人民安全。

    邱顯智、陳光軒、陳品安強調，此事件是對台灣民主自由法治社會的公然挑釁，恐造成寒蟬效應，未來人民不敢挺身對抗不公不義，因為有可能就是下一個陳祺忠，要求檢警查出真相，揪出買凶傷人的幕後黑手。

    陳祺忠參與過全台各地多場社會公民運動，近年在苗栗縣內曾任反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會總幹事、反大桃坪棄土場自救會總幹事，也協助不少其他地方自救會。

    他於六日晚間返家途中，在住家附近遭兩名陌生男子襲擊，其中一人對他噴辣椒水，另一人持木棍毆打他腿部，直到他躲進附近店家後，這兩襲擊人士才逃離。事後，警逮兩嫌；陳祺忠研判因過去陳抗「得罪」人而遭買凶教訓。

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