新北338業者違反勞基法 統聯客運罰80萬

2025/02/21 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市府勞工局昨天公布今年第一波違法雇主名單，共開罰三三八家業者，總罰鍰金額達一六八八萬餘元；其中「統聯客運」和「全台物流」兩家公司都使勞工超時工作，因是累犯且僱用勞工人數眾多，分別被重罰八十萬元、卅五萬元。

勞工局長陳瑞嘉指出，業者違反勞基法以未依法給付加班費最嚴重，其次是未全額給付工資，第三是未依法置備出勤紀錄或逐日記載勞工出、退勤時間；違反職業安全衛生法以未提供必要安全衛生設施最為普遍；違反性別平等工作法主要為雇主知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效的糾正及補救措施。

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勞工局表示，「統聯客運」使勞工超時工作，已是第八次違規，加上僱用勞工人數多達一千四百餘人，因此重罰八十萬元；「全台物流」也使勞工超時工作，單月加班高達九十三小時，已是第五次違規，加上僱用勞工人數達六四○餘人，裁罰卅五萬元。

另外，「萬達寵物事業」及「達岳運動用品」均因未依法發放勞工加班費，且未給予休息時間或使勞工超時工作，又是累犯，各罰十六萬元。

陳瑞嘉說，市府依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，事業單位如為上市或上櫃公司，再加重裁罰金額二十％。

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