《三鶯行動治理座談會》捷運三鶯線年底完工 新北美術館4/25開館

2025/02/21 05:30

〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到鶯歌、三峽區主持行動治理座談會，他表示，捷運三峽鶯歌線的施工進度已達八十一．二％，預計今年底完工，市立美術館即將於四月廿五日開館，串聯周邊文化景點形成文創園區廊道，並搭配世壯運閉幕式，帶動三鶯地區經濟發展。與會民代提醒市府，不單是硬體建設，軟體配套也要做好，才能讓民眾真正有感。

長福停車場 解決三峽老街塞車

侯友宜指出，捷運三鶯線全長十四．三公里，共有十二座車站，今年八月全線測試、十二月完工、力拚明年初通車；三峽河長福橋改建工程預計明年完工，主橋今年底開放部分通行，長福立體停車場由交通局規劃中，提供十五格大型車位、一九六格小型車位，解決三峽老街在例假日的塞車問題。

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鶯歌生命紀念館 容納5萬櫃位

里長們在會中關心鶯歌生命紀念館和國光青年社會住宅二期進度，民政局表示，紀念館預計可容納五萬個櫃位、一萬個牌位，加上一二五○平方公尺的環保葬區。

城鄉局說，國光社宅預計今年三月完工，將提供九二一戶，並設立幼兒園、庇護工廠以及銀光咖啡廳等設施。

市議員呂家愷表示，這二年是驗收三鶯建設成果的重要時刻，要讓在地居民真正有感，不單是硬體建設，軟體配套也同樣重要，提醒市府整合跨局處平台讓地方更好，並定期規劃多元主題活動，「市民不只需要一、二天的大型煙火，更需要全年讓地方繁榮。」

市議員蘇泓欽說，大柑園、麥仔園都市計畫範圍內，有部分房屋是列管不拆的違章建築，但政府徵收違建戶沒有補助，合法戶被徵收的補助也不夠在外買屋、租屋，市府強制徵收可能導致有人無家可居，開發時要注意。

另外，鶯歌區南鶯里長期沒有活動中心，民政局昨天簡報指出，活動中心將坐落於三號公園，興建地上一層建物，總經費三千一百萬元，預計三月初動工、明年初完工；南鶯里里長李明弘表示，先求有再求好，里民很開心不用再對外租借場地，未來將辦理老人共餐、銀髮族俱樂部及社區照顧關懷活動。

民政局長林耀長說，會設置無障礙廁所及活動舞台，約可容納一六○人，並結合周邊推廣藝文類型活動。

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