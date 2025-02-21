新北路邊機車格收費 挨批宣傳不足

新北擴大路邊機車停車格收費，圖為3月1日起收費的永和區中和路。（記者董冠怡攝）

2025/02/21 05:30

議員︰生活開銷增加 建議多設免費停車格 交通局︰滾動檢討

〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕新北市政府為紓解機車停車需求，改善停車秩序，針對商圈、捷運站周邊部分路邊機車停車格實施收費管理，三月一日起擴大範圍，新增六個捷運站、二個台鐵火車站及三峽北大特區、新店十四張歷史公園鄰近卅處路段。有議員質疑市府宣傳不足，也有民眾抱怨收費增加生活開銷，建議增設免費停車格位滿足需求；交通局回應，持續滾動檢討。

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周轉率提升6成 3月再增30處

去年八月一日起新增的十七處收費路段橫跨捷運新埔、江子翠、頂埔、三民高中、大坪林、十四張站及機場捷運林口站共七站；今年三月一日起新增的卅處收費路段包括捷運永寧、永安市場、頂溪、菜寮、新莊、新店區公所六站；台鐵鶯歌、鳳鳴二站以及北大特區，上述路段週一至週五上午九點至下午五點收費，計次廿元，另十四張歷史公園僅國定假日及例假日收費，詳細路段可至交通局網站查詢。

交通局停車營運科長許芫綺表示，政策上路後觀察半年，除了紓解機車轉乘捷運停車需求，將周轉率提升六成，也拖吊清除約一百輛久占欠費車輛，會持續針對大眾運輸場站、商圈、觀光景點等停車需求較高路段，滾動檢討收費管理可行性。

交通局︰購買定期票 可享75折

許芫綺指出，當時配合政策實施同步推出每日一張單、路邊機車停車定期票、行動支付優惠。同一車輛、同一日停放在新北市不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收一次停車費；定期票每張三九九元，自啟用日起卅日內不限次數、路段停放在市內路邊機車格；上網申購定期票並以指定方式扣繳，可享七五折至二九九元，未購買定期票使用Pi拍錢包、街口支付等十家行動支付每筆折五元。

國民黨籍市議員王威元建議，市府應加強宣傳力道並滾動式檢討，以捷運菜寮站為例，周邊的重新路三段、新北大道一段部分路段機車格被納入收費範圍，政策上路前應透過多元管道提醒民眾，施行一至二個月後再視實際狀況調整。

議員︰開放非紅線空地 減少開單

民進黨籍市議員戴瑋姍說，有板橋居民與里長抱怨收費後增加生活支出成本，但從源頭來看，應增設免費停車格位以符合需求，才能改善供不應求的難題，否則民眾認為本來就已經很難停車，竟然還收費感受更差，市府也可考慮夜間彈性調整，在不影響公共安全、人車進出的情況下，針對老舊社區未規劃停車位等路段，開放非紅線的空地或線內臨停，減少開單取締。

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