教團呼籲 有統戰部管轄學歷不能參選

台灣私立學校教育產業工會監事會召集人陳秋瑩（左）呼籲政府硬起來，規定有中國統戰部管轄大學學歷者，不能參選我國民意代表或縣市首長。 （資料照）

2025/02/21 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲、陳鳳麗／綜合報導〕中國統戰部下轄三校被教育部明令禁止交流，對此，各大學校長都表示，台灣的主體性及國安議題必須重視，會重新審視與這些學校的相關合作；台灣私立學校教育產業工會則呼籲政府硬起來，規定有中國統戰部管轄大學學歷者，不能參選我國民意代表或縣市首長。

台大：交流涉及國安 要考慮國家立場

國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章指出，如果是單純的學術活動、師生交流，在對等情況下支持，不過如果有國安或是其他政治考量，就要考慮到國家的立場。

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台灣私校工會監事會召集人陳秋瑩表示，中國統戰部管轄的大學畢業生，可能不少人受到中共培植，回台勢必會持續受到中共利誘、危害台灣，政府應該要硬起來，不能只有教育部嚴禁交流和不採認其學歷，政府應規定有這些學校學歷者，不能參選民代或縣市首長。

國立暨大：配合移除被禁止交流學校

國立暨南國際大學校長武東星說，與中國華僑大學、廣州暨南大學兩校都有簽署交流備忘錄，不過該校學生可以選擇的學校有上百所，大多往歐洲研修或新南向國家實習；將遵照教育部發函，把被禁止交流學校從推薦學校目錄中移除。中國黨政軍相關機構不在學術交流範圍，是法規明文規定，教育部沒有講，大家也應遵守。

中山大學：重新審視合作學校

中山大學校長李志鵬則認為，以學術角度當然希望與各大學多交流，但如果涉及國安議題，還是要謹慎看待，教育部既已宣布禁止交流合作，校方會配合政府政策，重新審視合作學校。

東海大學校長張國恩說，目前學校沒有學生到華僑大學、廣州暨南大學交換，校方會配合教育部政策選擇交流合作對象，即使有與中國其他學校進行相關交流，都以學生為主，不涉及關鍵技術。

位在南投縣埔里鎮的國立暨南國際大學，與中國廣州暨南大學簽有短期研修備忘錄，教育部禁止交流後，將把廣州暨南大學自交流學校名單中移除。（國立暨大提供）

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