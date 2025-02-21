總統：大學與中國交流 須有風險意識

總統賴清德昨出席114年全國大專校院校長會議提到，大學與中國交流必須有風險意識，保護關鍵技術及科研成果。（記者楊綿傑攝）

2025/02/21 05:30

〔記者楊綿傑／宜蘭報導〕對岸統戰滲透不斷，總統賴清德昨出席一一四年全國大專校院校長會議提到，台灣民主自由、學術自由是珍貴資產，大學與中國交流必須有風險意識，保護關鍵技術及科研成果。

青年百億海外基金 支持追夢

全國大專校院校長會議昨起兩天在宜蘭大學舉行，賴清德致詞時說，台灣教育希望不遺漏任何一個孩子，特別是家境困難或身處偏鄉者，因此推動縮短公私立大專學雜費差距，提高經濟弱勢學生補助、放寬緩繳學貸本息門檻等。

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賴清德期許教育部及大學校長能努力突破高教體系的結構性限制，大膽提出各種高等教育發展可能，讓學生跨越國界與學科的界線，自主選擇學習內容和方法；另一方面也讓各大專校院有更多元發展空間。如自己上任後推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是為支持孩子勇敢追求夢想、拓展國際視野。

產學創新條例 做高教後盾

賴清德也說，政府會做高等教育發展的後盾，積極推動產學合作，鼓勵大學校院創新創業風氣，產學創新條例通過後，不論是半導體、智慧製造，或是人工智慧、循環經濟等國家重點領域的研究學院，都陸續成立。

全社會防衛韌性委員會反滲透

賴清德強調，台灣民主自由的生活方式及學術自由，都是珍貴的資產，面對中國持續不斷的統戰、滲透、文攻武嚇，總統府已成立「全社會防衛韌性委員會」，除因應平時防救災，也要提升全民防衛國家意識。他希望各大專校院跟中國進行交流時，能夠存有風險意識，共同保護國家核心關鍵技術和科研成果，守護民主並維護台灣國際競爭力和國家安全。

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