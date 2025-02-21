為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    總統：大學與中國交流 須有風險意識

    總統賴清德昨出席114年全國大專校院校長會議提到，大學與中國交流必須有風險意識，保護關鍵技術及科研成果。（記者楊綿傑攝）

    總統賴清德昨出席114年全國大專校院校長會議提到，大學與中國交流必須有風險意識，保護關鍵技術及科研成果。（記者楊綿傑攝）

    2025/02/21 05:30

    〔記者楊綿傑／宜蘭報導〕對岸統戰滲透不斷，總統賴清德昨出席一一四年全國大專校院校長會議提到，台灣民主自由、學術自由是珍貴資產，大學與中國交流必須有風險意識，保護關鍵技術及科研成果。

    青年百億海外基金 支持追夢

    全國大專校院校長會議昨起兩天在宜蘭大學舉行，賴清德致詞時說，台灣教育希望不遺漏任何一個孩子，特別是家境困難或身處偏鄉者，因此推動縮短公私立大專學雜費差距，提高經濟弱勢學生補助、放寬緩繳學貸本息門檻等。

    賴清德期許教育部及大學校長能努力突破高教體系的結構性限制，大膽提出各種高等教育發展可能，讓學生跨越國界與學科的界線，自主選擇學習內容和方法；另一方面也讓各大專校院有更多元發展空間。如自己上任後推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是為支持孩子勇敢追求夢想、拓展國際視野。

    產學創新條例 做高教後盾

    賴清德也說，政府會做高等教育發展的後盾，積極推動產學合作，鼓勵大學校院創新創業風氣，產學創新條例通過後，不論是半導體、智慧製造，或是人工智慧、循環經濟等國家重點領域的研究學院，都陸續成立。

    全社會防衛韌性委員會反滲透

    賴清德強調，台灣民主自由的生活方式及學術自由，都是珍貴的資產，面對中國持續不斷的統戰、滲透、文攻武嚇，總統府已成立「全社會防衛韌性委員會」，除因應平時防救災，也要提升全民防衛國家意識。他希望各大專校院跟中國進行交流時，能夠存有風險意識，共同保護國家核心關鍵技術和科研成果，守護民主並維護台灣國際競爭力和國家安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播