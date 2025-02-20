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    首頁　>　生活

    （新北）佈老志工陪運動 助長輩脫離輪椅

    佈老志工劉菊梅（中）和梁麗美（左）陪伴阿蘭姐用彈力帶伸展肢體。（記者翁聿煌攝）

    佈老志工劉菊梅（中）和梁麗美（左）陪伴阿蘭姐用彈力帶伸展肢體。（記者翁聿煌攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市二○一三年十月起推動「佈老時間銀行」，透過佈老志工陪伴、關懷社區長輩，社會局為延緩長輩失智、失能，減輕長照負荷，前年七月起將佈老志工升級為二．○版的健康促進服務，目前已有二三八位佈老志工到宅提供一六九位長輩服務，總服務時數達二萬一四九七小時。

    社會局長李美珍表示，「時間銀行」的概念有如農業社會「相互換工」精神，農忙時大家相互插秧、割稻，彼此幫忙，由於國人老年臥床或需要人照顧的時間平均長達八年，進階版的「佈老時間銀行」將原本陪伴長輩散步、運動、購物、備餐和協助文書處理等一般性服務，升級為長輩健康促進服務，以「儲存健康」為重點。

    永和區佈老志工劉菊梅和梁麗美兩人一組，定期到七十八歲長輩阿蘭姐家服務，劉菊梅是美容美髮師退休，二○一四年二月起擔任佈老志工；梁麗美為國小教師退休，曾任生態解說志工十年，後來因嫂嫂失智，她警覺要注意老化後的健康問題，因此投入佈老志工培訓和服務。

    阿蘭姐原本坐輪椅，劉菊梅和梁麗美教她用彈力帶拉手腳、伸展四肢，用國、台語流行歌曲伴奏，訓練五行健康操和拍打功、平甩功等，也玩堆沙包、疊杯，訓練手眼協調、刺激大腦，半年後阿蘭姐脫離輪椅，在家行走自如，還能在雨傘或拐杖輔助下，出門到市場逛街。

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