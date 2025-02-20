基北北桃共推 「減碳存摺」每月換好康

2025/02/20 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕基北北桃四市推動「我的減碳存摺全民運動」，今年主打兌換制，每月達標廿公斤減碳量，可自由登錄選擇兌換獎項，包含雙北市五公升專用垃圾袋、場館門票、衛生紙及霜淇淋等，每月獎品超過一萬份。

存滿20公斤 兌獎垃圾袋、場館門票等

基北北桃四市昨天表揚去年「減碳英雄榜」得獎者，致贈每人台北捷運VVIP雙年票及YouBike年票，也頒獎給去年十至十二月累計減碳量前五名企業，鼓勵企業、機關及學校加入「減碳大聯盟」。

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台北市長蔣萬安表示，減碳存摺已累積卅三萬多人參與，達到四．四萬噸減碳量，相當於一一五座大安森林公園一年的碳吸收量，今年目標是號召四十萬人參加，基北北桃一二○○元通勤月票累計已售出九百多萬張、逾七億人次使用，達成七％的大眾運輸使用轉換率，超過原先設定的五％目標。

新北市副市長陳純敬說，新北市高科技園區的減碳量已有成長，企業自主採取節能措施，例如使用電子簽章、設置廢棄物回收桶、員工午休關燈等，但一般民眾才是減碳主力，新北特色地方獎項提供咖啡與專業社工師的一對一情商訓練和心理調節，鼓勵市民響應。

用悠遊付APP登錄 今年目標40萬人參加

台北市交通局表示，今年活動有「月月兌」、「月月抽」及「減碳大聯盟」三大主軸，「月月兌」登錄時間為每月一日至五日，首次登錄已在二月五日截止，共有超過九千人登錄，鼓勵尚未參加的民眾使用悠遊付APP，點選「減碳存摺」參加活動。

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