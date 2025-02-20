建中生畢旅 怨房型分配不公

2025/02/20 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕新學期開始，各校畢業旅行陸續展開，正在畢旅途中的建國中學學生，傳出因飯店房間不足，導致繳相同費用卻住不同等級房型的抱怨；校方表示，首日因有晚會，九百多名學生住同一間飯店，四人房不足，部分以更高級房型補上，已盡量平均分配給每班，以求公平；後續分兩路，不會再有類似情況發生。台北市國中家長會聯合會總會長張珮琦表示，畢旅具教育意義，房間分配不均，可由學校內部凝聚共識決定分配方式，這也是學習的過程，家長最重視的是旅程安全、食物衛生及對孩子的照顧。

校方︰4人房不足 已盡量平均分配

建中十八日起展開四天的畢旅，首日住宿高雄知名休閒娛樂園區內的飯店，一名學生在房間分配後於社群發文，抱怨每個人繳交的費用都一樣，他只能住五千多元的「三等」房型，有人卻住七千多元的房型，價差近兩千元，還被校方敷衍是抽籤決定。

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校方說明，畢旅依程序完成招標，契約只限定提供四人房，未特別要求房型，會盡量提供學生相同房型。但第一晚有晚會行程，九百多名學生需入住同一家飯店，導致一般房型數量不足，才由較高價位房型補上，並將較高價位房型盡量平均分配給各班。

校方表示，若有再多的房間則分配給表現良好的班級，事前已請各班班長傳達，可能有些資訊傳達不精確，才導致學生抱怨，校長當時在現場也有做處理。後續學生將分成兩批不同路線，不會再有大批人住同一飯店的狀況。

畢旅年年都會有不同爭議發生，常見的不外乎價格與遊程不符預期，甚至出現集體感染病毒上吐下瀉的食安問題。台北市教育局表示，針對各級學校辦理校外教學參觀旅行都有招標範本，提供旅行社廠商、交通車輛、住宿等相關事項建議給各校參考，並督導學校依合約執行。

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