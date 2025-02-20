基北北桃「減碳存摺」 達標換獎品

基北北桃4市推動「我的減碳存摺全民運動」，台北市長蔣萬安頒獎表揚得獎單位。（記者張嘉明攝）

2025/02/20 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕基北北桃四市推動「我的減碳存摺全民運動」，今年主打兌換制，每月達標廿公斤減碳量，可自由登錄選擇獎項兌換，有雙北市五公升專用垃圾袋、場館門票、衛生紙及霜淇淋等，每月獎品超過一萬份。四市昨表揚去年「減碳英雄榜」得獎者，送給每人台北捷運VVIP雙年票及YouBike年票。

台北市長蔣萬安表示，減碳存摺已累積超過卅三萬人參與，達到四．四萬噸的減碳量，相當於一一五座大安森林公園一年的碳吸收量，今年目標為四十萬人參加。他提到一二○○月票已累計售出超過九百萬張，超過七億人次使用，達成七％的大眾運輸使用轉換率，超過五％的目標。

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新北市副市長陳純敬說，轄內高科技園區的減碳量有成長，企業也自主採取節能措施，如使用電子簽章、設置廢棄物專用回收桶促進材料循環應用、強制員工午休關燈等。他認為，民眾才是減碳主力，新北特色地方獎項提供咖啡與專業社工師的一對一情商訓練和心理調節，鼓勵市民共同參與。

台北市交通局表示，今年活動有「月月兌」、「月月抽」及「減碳大聯盟」三大主軸，「月月兌」登錄時間為每月一日至五日，首次登錄已在本月五日截止，有超過九千人登錄，鼓勵尚未參加的民眾使用悠遊付APP點選「減碳存摺」參加活動。

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