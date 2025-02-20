走6站借不到YouBike 北市議員批調度失能

台北市議員鍾佩玲接獲陳情，有民眾非尖峰時間在青年公園連續走六站仍借不到車。 （鍾佩玲辦公室提供）

2025/02/20 05:30

民眾投訴花近20分鐘才借到車 交通局︰將持續擴增車柱及車輛

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府鼓勵民眾搭乘大眾運輸、騎乘YouBike響應綠運輸，但YouBike上路多年，「無車可借」、「無位可還」問題遲遲無法解決，有民眾反映去年十二月底非尖峰時間在青年公園連走六站都借不到車。北市議員鍾佩玲指出，台北市長蔣萬安增購YouBike，也用大數據分析嘗試優化調度，但投訴案件仍增加，要求交通局在議會開議前提送具體可行的調度計畫。交通局表示，會持續擴增車柱及車輛規模，並要求微笑單車增補人力及優化調度。

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下午4點 青年公園周邊站點全沒車

鍾佩玲指出，有民眾十二月廿四日下午四點在青年公園想租借YouBike，但公園三號出口站上無車，走到棒球場站、折返到萬青街一八六號站、青年公園四號出口站、水源路青年路口站、青年公園籃球場站等五處站點，全無車可借，最後走到國興街水源路口站才借到車，耗時近廿分鐘。

微笑單車︰後續會調整車輛預留數

微笑單車解釋，青年公園屬晚上大量還車的場站，接近晚上尖峰時段會保留較多空位讓民眾還車，近一個月資料中，僅當天下午四點有臨近站點無車可借情況，是預留車輛不足導致，後續會調整車輛預留數，避免類似情況。

鍾佩玲︰有站點無車 就是資源浪費

鍾佩玲說，兩年多前就不斷要求市府解決YouBike調度問題，若空有站點卻無車，就是資源浪費；且YouBike在尖峰時段調度時，常會用繩索將大量車輛綁住準備上架，民眾無法借車。交通局常以「尖峰時可立即解車上架」解釋綁車作為，但既然站點已有空柱，為何不直接補車？

交通局運輸管理科科長朱宸佐表示，二○二二年YouBike一．○退場後，車輛驟減約一萬輛，導致無車可借情況增加；二○二三年持續擴增車輛規模，去年實施前卅分鐘免費後，租借次數成長五成，見車率從二○二三年的八十七％提升至去年的九十三％，平均十萬租借次數，反映無車無位的陳情也已下降。

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