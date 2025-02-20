花蓮前年食道癌致死 居全國第二

長期嚼檳榔將使罹癌率上升到普通人七倍。（資料照）

2025/02/20 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮食道癌死亡率為全國死亡率的一．七七倍，九成以上患者為男性，門諾醫院腸胃內科主治醫師趙令瑞說，吸菸、嚼檳榔、喝酒是致病主因，三項壞習慣全部中，致癌率比常人高出七十九倍！

逾9成患者為男性 3壞習慣致癌率更高

衛福部二○二三年統計的花蓮十大死因，食道癌是第五名，每十萬人有九．七七人，但如放在全國是排全國第二名，且有九成罹癌者為男性，有七成個案發生在五十歲到七十歲。

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門諾醫院腸胃內科主治醫師趙令瑞說，有吸菸習慣的民眾罹患食道癌機率是普通人三倍；檳榔的紅灰、白灰等調味料也有致癌可能，長期嚼檳榔將使罹癌率上升到普通人七倍。

趙令瑞說，如果有兩種以上的壞習慣，致癌率更驚人，如同時喝酒加抽菸習慣致癌率為常人廿倍、喝酒加嚼檳榔是卅一倍、三個壞習慣全中，致癌率更高達七十九倍。

食道癌早期症況不明顯，食物逆流、心窩灼熱感常被當成胃食道逆流，經常被民眾忽略，自行購買成藥解決。趙令瑞說，不少病人都是到癌症晚期才因為吞嚥困難、胸骨後或上腹部疼痛，才到醫院就醫，發現時為時已晚。

趙令瑞表示，食道附近都是重要的人體器官，癌變後容易擴散轉移，造成治療透過動手術不容易切除乾淨，手術難度高，不僅切除整段食道，二、三期食道癌在手術前還要同步做化療、放射治療來縮小腫瘤；如為四期食道癌以後就存活率低，罹病者年紀大也不適合手術，建議是用緩和療法來改善生活品質；要預防食道癌最好還是戒菸、戒檳榔，少喝酒，有類似習慣者則應提高警覺、及早發現有利於治療。

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