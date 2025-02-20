畢生奉獻水公司 林建財發表蘭陽水道史

台灣自來水公司退休經理林建財（前排左三），歷時3年完成「蘭陽水道史：宜蘭水道時空之旅」一書，昨舉行新書發表。 （記者王峻祺攝）

2025/02/20 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台灣自來水公司退休經理林建財，歷時三年完成「蘭陽水道史：宜蘭水道時空之旅」一書，昨天舉行新書發表，回顧宜蘭逾兩百年來的自來水水道建設發展。行政院政務委員陳金德也受邀出席，讚譽這是一本擁有科學與人文交織的公共建設故事，得以銘刻在宜蘭人的記憶之中。

在自來水公司服務四十年的林建財，深感宜蘭發展與水離不開關係，遍查資料與爬梳日治時期舊公文後，完成蘭陽水道史一書，內容包含緬懷先人的拓荒精神，以及介紹日治時期的環境工程治理概況，並分享宜蘭水道創造地方繁榮的歷程。

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林建財說，透過書籍介紹宜蘭自來水建設的來龍去脈，讓民眾了解水資源保育重要性，在當前面臨氣候變遷挑戰的時空背景下，共同珍惜、呵護今日點滴不易的水源。

陳金德為書撰寫推薦序，昨出席新書發表會致詞表示，林建財畢生奉獻給水公司，林在宜蘭當處長時，積極解決偏鄉用水需求，更用一生經驗完成著作，這不只是一本有關水利的書，也兼具歷史與文化氣息，盼未來能以「淨水宜蘭」為目標，守護得天獨厚的水資源。

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