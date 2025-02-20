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    宜蘭觀光三輪車 須申請掛牌上路

    宜蘭冬山鄉梅花湖風景區有8家業者經營三輪以上慢車租賃，遊客僅能行駛於環湖道路內。（記者王峻祺攝）

    宜蘭冬山鄉梅花湖風景區有8家業者經營三輪以上慢車租賃，遊客僅能行駛於環湖道路內。（記者王峻祺攝）

    2025/02/20 05:30

    限速25公里 僅能行駛指定路段 每3年需換照1次 違規者開罰300元

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭近年常有遊客駕駛具營業觀光用三輪以上慢車（人力為主、電力為輔」）上路，延伸許多交通安全問題，過去僅冬山鄉制定自治條例規範，縣府為有效進行全縣管理，擬定辦法並完成公告，民眾須申請車號牌及通行證，才能行駛於指定道路，全縣以冬山營業用慢車最多計二五三輛。

    冬山鄉有253輛 集中在梅花湖

    宜蘭縣政府交通處針對三輪以上慢車管理辦法規劃多時，去年草案出爐並完成公告，各風景區租賃慢車業者及民眾均須遵守，車輛未經申請逕行上路都算違規，可依據道路交通管理處罰條例第六十九條規定，開罰三百元。

    縣府交通處指出，草案多年前大致擬定，並提供給冬山鄉等有風景區管理需求鄉鎮市參考，針對轄內三輪以上慢車進行管理，但因發現有零星地點，出現業者違規上路影響交通，因此訂定適用全縣法規。

    冬山鄉制定自治條例 行之有年

    交通處表示，現行冬山鄉制定的自治條例，參考來源為縣府草擬辦法，目前縣府母法已公告實施，在指定行駛道路等相關子法擬定前，已取得機關合法發照業者適用原來法規，但子法若出爐，則統一回歸母法按規辦理。

    宜蘭縣三輪以上慢車定義包含人力為主、電力為輔的客、貨車等，規定最大行駛速率在每小時廿五公里以下，且僅能行駛在指定路段，所有人須填具申請書、規格證明、檢驗合格書等資料，向縣府申請車號牌及通行證，每三年還需換照一次。

    業者須投保乘客及第三人責任險

    慢車經營者，每年均須將車輛進行檢驗送縣府備查，並要投保乘客責任險及第三人責任險。申請核發車號牌及通行證，每輛車收費五百元。

    冬山鄉公所表示，轄內風景遊憩區觀光用途三輪以上慢車管理自治條例，在兩年前修正後公告，目前以梅花湖風景區業者及車輛數最多，有八家業者、二三二輛車，其次為三奇美徑的一家業者、廿一輛車，均已核發車號牌及通行證。其中梅花湖風景區還設置通行柵欄，管控環湖車輛數，同時段最多僅能一二○輛車進入。

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