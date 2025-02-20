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    溪州彩繪稻田 今年主題「金蛇迎春」

    西螺大橋北端橋下種彩稻，曾種過兔子圖案。（溪州鄉公所提供）

    西螺大橋北端橋下種彩稻，曾種過兔子圖案。（溪州鄉公所提供）

    2025/02/20 05:30

    西螺大橋北端橋下插秧種彩色稻 為迎接媽祖遶境做準備

    〔記者陳冠備／彰化報導〕歡迎媽祖來看彩繪稻田！水利署第四河川分署連續五年與溪州鄉民合作，在西螺大橋北端橋下種植一片彩繪稻田，每年圖案都有變化，今年「金蛇迎春」為主題，預計最佳觀賞時機為五、六月，可望再次成為溪州旅遊打卡熱點，為迎接大甲媽祖與白沙屯媽祖做好準備。

    預估5、6月成打卡熱點

    西螺大橋是每年大甲媽前往新港遶境進香必經路線，也是白沙屯媽祖進香的選擇路線之一，每年都會精心設計圖案來迎接媽祖。第一年是愛心圖案，第二年為「雙心虹橋」，第三年迎接兔年，則是種出「玉兔呈祥」圖案，第四年回歸愛心圖案，今年第五年則設計「金蛇迎春」圖案，希望透過年年更新圖案，吸引媽祖遶境此處，為當地農業祈福。

    第四河川分署十八日在西螺大橋北岸溪州端橋下，舉辦彩色稻田插秧活動，第四河川分署長李友平、溪州鄉長江淑芬與當地青農一起下田，並挽起衣袖將彩色秧苗插置在稻田中，但來賓們顯然鮮少參與農事，插起秧幾度差點在水田中滑倒，現場歡笑聲不斷。

    委託水尾社區農民管理

    李友平表示，這片田土壤肥沃，又位於西螺橋下，地方認為是推動「景觀種稻」很好的地點，為此第四河川局辦理彩色稻田插秧活動，並委託水尾社區農民管理，結果真的順利成為吸睛景點，連白沙屯媽經過都駐足觀看，建立溪州鄉觀光特色。

    水尾社區前理事長鐘効鈞說，他從小在這長大，對西螺大橋有濃厚的情感，種植彩色稻可吸引民眾前來拍照打卡欣賞，未來收割季也能辦理農村體驗活動，一舉兩得，體驗粒粒皆辛苦精神。

    西螺大橋北端橋下舉辦彩色稻田插秧活動，第四河川分署長李友平（左五）、溪州鄉長江淑芬（左四）與青農一起下田。（溪州鄉公所提供）

    西螺大橋北端橋下舉辦彩色稻田插秧活動，第四河川分署長李友平（左五）、溪州鄉長江淑芬（左四）與青農一起下田。（溪州鄉公所提供）

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