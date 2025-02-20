水里擬建殯儀館 居民抗爭促撤案

水里鄉公所規劃在頂崁的公墓區興建殯儀館，引發居民拉白布條抗議。（記者劉濱銓攝）

2025/02/20 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉頂崁社區是往來日月潭、信義鄉等景點的重要聚落，惟水里鄉公所規劃在當地公墓區興建殯儀館，引發居民強烈反彈，認為殯儀館帶來的噪音、交通問題將影響社區安寧，為捍衛生活品質，昨在聯外道路廣拉白布條抗爭，盼撤銷興建案。

居民表示，頂崁位在往日月潭、信義、玉山園區的要道，車流量不少，若興建殯儀館，屆時辦喪事的車隊與噪音，將干擾社區安寧，尤其水里近年人口下滑，興建殯儀館並無急迫性，且人口比水里多的竹山鎮、埔里鎮，原有意推殯儀館，最後也喊卡，加上殯儀館運作產生的污水，以及對地價的衝擊，都會造成無法挽回後果，為捍衛居住權益，才會拉布條抗議。

請繼續往下閱讀...

水里鄉公所回應，尊重社區表達意見，但興建殯儀館是考量人口老化，治喪都要遠赴名間鄉殯儀館，舟車勞頓相當不便，若在地有殯儀館便可就近處理，民眾也不用在狹窄的鄉內道路搭棚辦喪事，且對社區也有回饋機制，至於車隊噪音會有規範，違者不能進入殯儀館，污水也會外運處理，目前規劃案仍在地方說明會階段，未來會加強溝通，降低民眾疑慮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法