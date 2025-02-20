草屯活化演藝中心 盼重現歌廳秀

草屯鎮演藝中心淪為蚊子館多年，草屯鎮公所準備招商，希望出租作為演藝場所。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/20 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮公所為活化公共設施，對於淪為「蚊子館」多年的草屯鎮演藝中心，準備辦理招商，接洽演藝界承租，盼能重現十多年前承租作為歌廳秀的榮景；另與演藝中心相鄰的體育館，內部設施老舊毀損，公所已規劃整修看台區，增設抽風設施，讓民眾有更好的打球空間。

接洽演藝界承租 盼活絡商圈

草屯鎮演藝中心的前身是草屯鎮青少年活動中心，前草屯鎮長洪國浩當時為活化鎮有建物，二○一二年曾出租做歌廳秀，當時曾為草屯鎮帶來不少人潮。 二○一四年因消防設備不符規定，業者與公所解約，後來公所施設消防設備完成，並申請變更使用，改為多目標使用，但該中心從此沒有再承租出去。

請繼續往下閱讀...

鎮公所打算重新招商，鎮長簡賜勝表示，現已積極跟演藝界人士接觸，希望能早一點有人承租，讓草屯演藝中心活化利用，活絡周邊的商圈。

與草屯鎮演藝中心相鄰的鎮立體育館，內部設施老舊毀損，草屯鎮公所今年已編列二千多萬元預算進行整修，原本擬以六百萬元裝設冷氣設備，惟球友們多數不願支付冷氣電費，簡賜勝會勘後，決定不裝冷氣設備，惟加強排風設備，並以兩、三個月時間進行看台區座位的整修，由於體育館使用率高，且經常舉辦比賽，因此會督促廠商加快整修速度，讓體育館儘早恢復使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法