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    首頁　>　生活

    霸凌防制 林郁婷籲旁觀者伸援手

    2025/02/20 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕校園霸凌事件層出不窮，教育部攜手巴黎奧運女子拳擊金牌得主林郁婷反霸凌。教育部長鄭英耀表示，去年四月修正「校園霸凌防制準則」，積極推動校園霸凌防制工作，也投入二．二億預算，致力建構更安全友善學習環境，林郁婷則呼籲旁觀者站出來，提供被霸凌者陪伴與支持。

    鄭英耀說，如何營造更安全、友善環境，教育部責無旁貸，也持續與二十二個地方教育局處一起努力。校園友善不只學校，也應從家庭、社區角度一起整合區域資源，提供學生支持力量。

    林郁婷則分享，練拳過程中打扮比較中性，加上個性大喇喇，常會被叫「男人婆」，自己因為學拳有更好挫折忍受力，不過霸凌是不對的事情，內心強大雖是一種力量，但身旁若有人能挺身而出、提供陪伴與支持，能給予被霸凌者更大勇氣。

    律師呂丹琪提到，根據調查，有接觸過霸凌事件者，其中六十五％是旁觀者，儘管只是嘻笑、叫囂、鼓譟，或在網路上留了言等，累積下來很可能助長霸凌，甚至成為共同行為人。

    她建議多給予被霸凌者關懷、傾聽，並適時發聲；另應透過學校管道處理霸凌事件，不要私下耳語或發限動截圖，可能會造成誤解。

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