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    專家示警 SMR成本不遜於核電廠

    綠色公民行動聯盟昨日發布「2024世界核能產業現況報告」中文摘要記者會。（記者陳嘉怡攝）

    綠色公民行動聯盟昨日發布「2024世界核能產業現況報告」中文摘要記者會。（記者陳嘉怡攝）

    2025/02/20 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕核三廠二號機將在今年五月停機除役，但社會對於核能存廢議題仍爭論不休，產業界寄望台灣發展小型模組化反應爐（SMR），解決AI時代不斷攀升的用電需求。不過，國際核能專家示警，SMR的建設成本、所需時間都不遜於傳統大型反應爐，無法解決台灣AI用電需求增加的燃眉之急。

    綠色公民行動聯盟昨日發布「二○二四世界核能產業現況報告」中文摘要。綠盟研究員林正原表示，根據拉札德銀行的模型，二○○九至二○二四年間，太陽能光電和陸域風電成本大幅下降，分別降低八十三％和六十三％，而核電成本則上升了四十九％。

    該報告作者之一、加拿大英屬哥倫比亞大學教授拉瑪納指出，全球部分政府和企業認為SMR有發展潛力，卻無視SMR發展十多年下來仍面臨諸多不確定性，SMR的建設成本、所需時間都不遜於傳統大型反應爐，多國SMR建設進展都出現顯著延宕。

    拉瑪納表示，台灣產業界若把發展SMR、新型核電技術，當成AI時代用電需求增加的解方，恐緩不濟急，反而會延宕再生能源的討論。

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