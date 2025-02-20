急診女醫郭郁欣 親睹阿富汗醫療困境

外文能力佳、有熱帶醫學專業的成大醫院急診主治醫師郭郁欣，毅然加入無國界醫生組織，並在2024年6月到阿富汗支援半年醫療協助任務，見識阿國醫療資源短缺的困境。（記者王俊忠攝）

2025/02/20 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕成醫急診室醫師郭郁欣，在成醫與馬紹爾的醫院服務過，因為對國際救援的熱情、加入無國界醫生（MSF）組織，二○二四年六月到長期戰亂的阿富汗省立醫院支援臨床醫療半年，見識阿國醫療資源短缺與婦幼就醫不便困境，企盼能有更多醫師或後勤人員加入MSF行列。

三十六歲的郭郁欣在武漢肺炎疫情期間，累積應對疫情的寶貴經驗，因為有在南美洲成長背景，英語、西班牙語、中文及台語流利，二○二二年受派往馬紹爾群島馬久羅醫院，協助當地疫情防控與急診臨床，激發她對熱帶醫學興趣，又赴日讀取長崎大學熱帶醫學學位。

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二○二三年，郭郁欣加入無國界醫生組織，二○二四年六月派駐阿富汗赫爾曼省的布斯特省立醫院，協助提供急診、協調醫院醫療工作與培訓當地醫療人員。由於阿富汗塔利班政府禁止女性在醫療機構求學，該國女性醫療人員很少，不過在阿富汗半年期間，郭郁欣並沒有感到安全受威脅情況。

有男性陪同 女性病患才能就醫

郭郁欣表示，她支援的阿國省立醫院是少數提供免費醫療機構，但醫療資源匱乏，一天急診人數高達千人，需緊急處理患者約五百人，其中有七成是婦女與兒童。

麻疹、破傷風、霍亂等疾病是當地急診日常，不少人營養不良，三個月大的嬰兒體重僅一點五公斤，讓人難以想像，且當地女性要由男性陪同才能外出，女性就醫障礙相當嚴峻。

缺血清與呼吸器 童看著父過世

支援期間，她印象最深的是一位三十多歲父親遭毒蛇咬傷送急診、出現神經毒的發燒、呼吸窘迫等症狀，卻因缺乏蛇毒血清與呼吸器，醫療團隊無能為力，幾小時過後，眼睜睜見患者呼吸衰竭離世；最讓人心酸的是患者五歲兒子一直在急診陪父親，直到父親過世，小男孩還不明白發生什麼事。

阿富汗赫爾曼省布斯特省立醫院外觀。（無國界醫生組織提供）

郭郁欣以衣物包覆全身（右立者），為當地醫療人員提供培訓與緊急傷病患救治演練。（無國界醫生組織提供）

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