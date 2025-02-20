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    廣電換照停擺 NCC今邀各界討論

    NCC廣電事業換照業務因委員人數不足卡關，NCC今將邀集專家學者討論解方。（取自NCC直播）

    NCC廣電事業換照業務因委員人數不足卡關，NCC今將邀集專家學者討論解方。（取自NCC直播）

    2025/02/20 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）因委員人數不足半數，廣電事業換照業務停頓，今年上半年需換照的卅七家業者中，包括台視、中視、華視、公視等無線四台，若未能及時換照，將無法繼續播出。NCC主秘黃文哲說，今日將邀請實務界、法律界專家學者提供意見，並提交諮議會討論。

    台視等37業者恐斷訊

    今年上半年將有卅七家廣電事業者經營執照屆期，包括台視、中視、華視、公視CH26、警廣、中廣、ICRT等業者，且三月底就會有業者執照到期，但NCC自去年組織法修正、刪除NCC委員延任規定，迄今NCC委員仍不足半數，無法召開委員會，也無法換照。

    黃文哲表示，部分NCC委員認為，業者原先已依照規定在期限內提出換照申請，基於信賴利益保護，應保障業者權益，NCC將在今日邀集實務界、法律界專家學者提供意見。

    另，NCC計畫自二月五日起對藍牙、Wifi等第二級電信管制射頻器材輸入實施收費新規，只要通過郵寄進口相關器材，每案收取七五○元審查費用，引起各界反彈，NCC後宣布暫緩收取 ，承諾適切調整，此前僅開出繳款通知單。

    射頻器材代購 一定收費

    黃文哲強調，新規希望遏止代購業者「化整為零」，規避法律行為，NCC會再依據比例原則，就徵收範圍、數額、方式做檢討，並以「代購業者一定收費」、「民眾自用不收取」為討論方向，實際情況待修改後確認，最終收取不會超過七五○元。

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