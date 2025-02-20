清大募11億 教授年薪上看500萬

清大創全國大學之先，設立傑出人才發展基金，並已募得約11億元，全校共有近300位教師今年領到3萬至100萬元的學術表現獎勵。（記者楊綿傑攝）

2025/02/20 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕為攬才留才，清大創全國大學之先，設立傑出人才發展基金，已募得約十一億元，全校近三百位教師今年可領三萬至一百萬元的學術表現獎勵，再加上彈性薪資加碼，教授年薪最高上看五百萬。

創全國之先 設傑出人才發展基金

清大校長高為元昨日表示，願意攻讀博士的優秀學子愈來愈少，台灣未來的教授要從哪裡來？大學未來發展令人憂心。他認為，這已是國內大學面臨的急迫困境，未來十年人才流失挑戰將更形嚴峻，盼藉此帶起各界重視學術人才議題。

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清大研發長邱博文指出，傑出人才發展基金主要獎勵教師的學術研究成果，評比指標包括發表重要期刊論文、學術專書、舉辦或參與國內外重要學術會議、擔任國際頂級期刊主編、獲選重要學術組織會士，也包括演講、展演、競賽等多元領域的學術表現。

邱博文說明，清大去年首度對學術表現傑出教師頒發傑出人才獎勵，獲獎教師占全校教師的二十九％，今年獲獎比率更上升到三十六％。此外，針對教育部補助大學辦理彈性薪資方案，校方也額外加碼，本學年彈薪總經費較前學年提高約二十七％。

邱博文分析，清華大學助理教授本學年彈薪最高加碼五十六萬，副教授八十七萬，教授則可達二百七十九萬，再加上傑出人才基金獎勵三萬至一百萬，合計本薪及雙重獎勵，助理教授及副教授的年薪上看三百萬元，教授有機會躍升至五百萬。

台大攬才 千萬補助額有5名

大學龍頭台大則表示，針對深具學術研究發展潛力或享有國際聲譽的延攬對象，經系所院申請，校方會予以補助，今年可補助名額及補助總經費額度，上限一千萬元者五名、上限五百萬元者十名、上限二百五十萬元者有六名。

針對新進教師補助，也有含空間建置經費及教學研究經費的「創始經費補助」、「專題研究計畫補助」、「院系所補助設備經費」。新進教師宿舍最少有五年租借期，校內還有多種講座及「拔粹學者」等設置，強化攬才及留才。

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