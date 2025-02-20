長照3.0 拚10分鐘照顧圈

稻江科技暨管理學院停辦，正轉型做長照社福園區。（記王善嬿攝）

2025/02/20 05:30

明年上路 衛福部：同時強化夜間照顧量能

〔記者林惠琴／台北報導〕長照三．○明年上路，衛福部次長呂建德昨表示，面臨少子化與高齡化，未來十年對台灣至關重要，長照三．○將推動「十分鐘照顧圈」，目標讓民眾的照顧服務需求在開車十分鐘內被滿足，達成「看得到、找得到、用得到」，同時強化夜間照顧量能、加速出院無縫接軌長照。

呂建德指出，長照三．○八大目標包含健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終、人力專業發展，達到健康老化、在地安老、安寧善終等三大願景。

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呂建德說明，長照每年經費從長照一．○的四九．五億元成長去年近八七六億元，據點從七二○處增至一萬四七九五處，照顧服務人力也由二萬五一九四人增至十萬一九七一人，服務量更由九萬人攀升至七十五．六萬人。

呂建德指出，長照三．○將持續布建各項服務據點，經長照資源與共生社區融合策略，啟動「十分鐘照顧圈」，目標民眾開車十分鐘可獲得照顧服務。

關懷據點 目標每個村里皆設站

輕度失能失智者第一站通常是社區關懷據點，現有四千多個據點，全台共七七六○個村里，未來希望達到一村里一關懷據點，且視個案需求不同，社區中還有日照機構、居家服務、家庭照顧者共融支持據點，以及提供聘僱外籍看護家庭的喘息服務。此外，也會提升夜間照顧量能，當家人出差或旅遊時，能就近找到短期失能失智長者托顧場所。

退場學校、閒置軍營 建床位

針對機構部分，呂建德坦言是長照三．○攻堅重點之一，目前雙北床位較不足，預計鎖定退場學校或閒置軍營空地，由政府提供土地交由民間機構興建營運的BOT方式來補充床位，屆時會要求須提供一定比例公費床，其餘可作自費床。

長照失能等級達第四級以上的住宿式機構補助，也將從每人每月一萬逐步調高至一．五萬元。

醫療照顧整合也是重點，將強化以中風患者為對象的健保急性後期整合照護計畫。呂建德指出，經常聽到民怨手術後單次住院以廿八天為限就要轉院治療，返家則無立即銜接的居家資源，因此「出院到回家無縫接軌」是目標，將輔導地區醫院轉型為類似日本復健醫院或與社區式職能治療所合作等，讓病人出院前評估準備，一出院服務馬上到家，以提高出院意願，並減輕醫院負擔。

政府鎖定退場學校或閒置軍營空地，交由民間機構興建營運的BOT方式，來補充長照床位，圖為門諾醫療財團法人的花蓮「吉安長照園區」。（記者花孟璟攝）

衛福部次長呂建德表示，長照3.0要推動「10分鐘照顧圈」 。（資料照）

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