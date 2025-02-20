竹縣快捷9號又出包 晚45分鐘發車

2025/02/20 05:30

司機昨早6點半因身體不適未發車 業者致歉 民代批對縣府信任感大跌

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣快捷九號又出包！開學日首班車無預警未上路的快捷九號，昨天早上六點半班車因司機身體不適，再度放鴿子，延遲了四十五分鐘才補發車，學生與通勤族苦等無助，只能緊急聯繫家長或親友接送，最後該班車無人搭乘。

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日前開學日曾放乘客鴿子

捷乘客運公司在官網公告，因駕駛身體不適，導致快捷九號原定六點卅分班車延誤四十五分鐘發車，造成縣民、學生不便，公司深感抱歉，必深刻檢討，日後落實回報機制，加強駕駛人員教育訓練。

快捷九號公車十二日試營運首日未實際上路，縣長楊文科震怒，縣府交通旅遊處當天隨即宣布廢止亦捷科際公司的籌備經營路權，下午改由捷乘客運配合緊急代駛，沒想到代駛一個星期又發生狀況。

縣府交旅處長陳盈州指出，昨捷乘回報早上尖峰各線車輛皆肩負重任，經評估改派其他車輛可能誤點更多，所以仍請原人、原車繼續服務。

交旅處：已請業者檢討

陳盈州表示，昨日快捷九號六點十五分正常發車，共十九人搭乘；六點卅分延至七點十五分出發，於八點四十一分抵達新竹高商，無人搭乘。試營運階段同步檢討改進，發現司機臨時有狀況要立即回報，已請業者檢討。

民代要求須有備用司機

竹縣議員吳旭智強調，公車即時車輛動態系統應儘快完成，或即時公告在客運公司、交旅處官網和臉書等平台，一旦無法準時發車，乘客才能即時掌握，否則讓家長和學生信心大打折扣，恐怕會觀望選擇暫不搭乘。

竹北市民代表陳禹同批評，駕駛有臨時狀況卻未即時通知，業者缺乏應變措施，乘客只能無奈受害，對縣府的信任感大跌；他強調一定要有備用司機待命，確保乘客權益。

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